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"Конституция прямого действия". Эксперты объяснили пользу поправок в Основной закон

, ИА "Амител"
Депутаты, журналисты и телеведущие о том, почему менять Конституцию – это нормально и правильно
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Голосование по поправкам в российскую Конституцию, которое началось 25 июня и завершится вечером 1 июля, вызвало много споров и обсуждений. Общественность отнеслась к плебисциту очень по-разному. Некоторые "горячие головы" заявляют о неуместности проведения референдума в период пандемии COVID-19. Однако многие эксперты в разговоре с amic.ru, напротив, заметили, что непростая ситуация, вызванная пандемией, не должна стать препятствием для выражения гражданской воли во время смены исторических этапов. И пояснили, почему мы переживаем сегодня именно такую трансформацию.

О поправках нужно знать не с чужих слов

Политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов создал сайт asafov.ru, на котором в доступной форме объяснил суть предложенных поправок в Конституцию. "Этот сайт был создан после того, как я убедился, что многие сограждане судят о предложенных поправках с чужих слов. Я предложил им ознакомиться с новшествами лично и сделать свой выбор".

Что касается опасения в искажении результатов электронного голосования, то эксперт считает их беспочвенными: "Я знаю, что некоторые известные персонажи высказывали опасения, что оно даст повод для фальсификаций, но предыдущие тестирования системы такого голосования показали ее абсолютную надежность и устойчивость к разного рода атакам. Поэтому процесс волеизъявления пройдет под наблюдением общественности – как известно, возможности для этого предоставлены довольно широкие".

Евгения Боровикова, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, оценивает поправки прежде всего как политик – ведь партия ЛДПР, в которой она состоит, выступает всецело за конституционные новшества. "Многие предложения нашей партии были услышаны при их подготовке, – подчеркнула Боровикова в беседе с корреспондентом amic.ru. – В частности, о том, что русский язык признается государственным языком, а русские – государствообразующим народом. Ранее здесь наблюдалась своего рода дискриминация по отношению к самому большому народу России".

Противники поправок просто хотят напомнить о себе

Не вызывают отторжение предложенные поправки и у Михаила Гундарина, публициста, политтехнолога, в настоящее время заведующего кафедрой рекламы в Российском государственном социальном университете. Ранее он был известен по преподавательской, журналистской работе на Алтае.

Он одобряет поправки о статусе русского народа как государствообразующего и о верховенстве на территории РФ российских законов над международным правом: "Я всегда выступал за эти положения. Понимаю, что некоторую часть либеральной общественности, воспринимающей Россию как "Верхнюю Вольту с ракетами" поправка о верховенстве российских законов корежит, но это их проблемы". О политических противниках поправок Гундарин высказывается просто: "Нагнетание вокруг своей позиции информационных страстей для них прежде всего повод напомнить о себе".

Директор барнаульского ООО "НТЦ "Галэкс" Владимир Графеев убежден, что предложенные изменения в Конституции важны для сферы информационных технологий: "Мы, работники IT-сферы, поддерживаем изменения в нашем направлении. Считаем, что информационные базы данных должны храниться на территории нашей страны". В целом предстоящие перемены собеседник также рассматривает как возможность создания благоприятной среды для бизнеса: "Если обстановка, включая деловой климат, в стране улучшится, то люди не захотят уезжать, захотят трудиться в России, что не может не сказаться самым благотворным образом для бизнеса".

Конституция – документ прямого действия

Процесс голосования, который продлится до 1 июля включительно, проходит организованно, при соблюдении необходимых санитарных норм, считает депутат Государственной думы от Алтайского края Наталья Кувшинова. "Я голосовала на своем избирательном участке и отметила, что введенные ограничения – перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдение дистанции – все это присутствует", – подчеркнула она в разговоре с amic.ru.

Наталья Кувшинова отметила, что голосование в первый день дает возможность исполнить гражданский долг и продолжить работу на своем избирательном округе в рамках региональной недели депутата Госдумы – поездки в муниципалитеты, встречи с избирателями, парламентский контроль реализации национальных, а также партийных проектов. "Кроме того, у нас есть важная задача – посмотреть, как в крае исполняются те требования к организации голосования, которые анонсировала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, как на участках соблюдают правила безопасности. Ко мне поступает очень много вопросов (в том числе и через социальные сети) от людей, которые готовы участвовать в общероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации, но обеспокоены тем, будет ли эта процедура безопасной в сегодняшних условиях. Чтобы отвечать, основываясь на собственном опыте, а не ссылаться на публикации информационных агентств, я и пришла на участок для голосования. Чтобы увидеть, как там встречают людей: дают маску тем, у кого ее нет, обрабатывают пришедшим руки антисептиком, проверяют температуру, а затем рассказывать, что каждый может проголосовать, соблюдая все требования санитарной безопасности", – добавила Кувшинова.

Председатель федерации дзюдо Алтайского края, чемпион мира и Европы, олимпийский призер и депутат гордумы Барнаула Иван Нифонтов считает, что принятие поправок вызвано изменением общественного уклада: "Конечно, менять Конституцию следует крайне редко, но когда изменения назрели, а общественный уклад кардинально изменился, нужно донести до общества понимание перемен и закрепить их в Конституции". По его мнению, конституционные возможности благотворно скажутся на молодом поколении. "Государство должно более внимательно подходить к вопросам молодежной политики. Изменения в Конституции дают понимание, что молодежь – это будущее, к ее нуждам и потребностям следует подходить более пристально. И различные молодежные проекты получат весомую поддержку", – отметил Иван Нифонтов.

Чиновники должны блюсти закон даже в сложных условиях

Большинство поправок импонирует также и популярному телеведущему, участнику телевизионных интеллектуальных игр, "человеку-энциклопедии", публицисту Анатолию Вассерману (который, кстати, стал российским гражданином России в январе 2016 года).

"В целом я положительно оцениваю поправки в части запретов на иностранные счета и вклады для чиновников, – отметил Вассерман в беседе с amic.ru. – Считаю, что у нас (и не только у нас) накоплен достаточный опыт, как из-за рубежа могут надавить на человека, имеющего резервы за пределами своей страны, и не допустить соблюдения им законности в сложных ситуациях. Об этом свидетельствует развитии ситуации в условиях многочисленных "цветных революций", происходивших на наших глазах". Поддерживает популярный эрудит и закрепление в Конституции поправки об ответственном отношении к животным: "Я считаю выбранную формулировку очень удачной. Ведь как показывает практика, человек, истязающий животных, также способен истязать и людей".

Принятие поправок о защите природной среды также высоко оценил и известный в Алтайском крае эколог Алексей Грибков. "У нас есть обязанности граждан сохранять природную среду, а вот обязанностей государства по сохранению природы почему-то нет. Теперь это будет исправлено", – подчеркнул он.

Поправки по охране природы позволят усилить спрос с чиновников и выстроить систему экологического воспитания молодежи, убежден старший научный сотрудник КГБУ "НИИ региональных медико-экологических проблем" Владимир Горбачев. "Раньше в школах были уроки природоведения, сейчас нужно тоже выстраивать систему просвещения и воспитания детей с учетом бережного отношения к природе", – отметил эксперт.

Напомним, что голосование по поправкам с Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Чтобы поставить галочку напротив "Да" или "Нет", потребуется не больше пяти минут. Посетить избирательный участок можно с 8:00 до 20:00. Они работают каждый день, без выходных. А на придомовой территории процедура голосования проходит в определенные часы. Ознакомиться с утвержденным графиком и местом таких участков в Барнауле можно здесь.Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89.

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Комментарии

29.06.2020 07:57
- гость -

Такими темпами слово эксперт скоро будет ассоциироваться со словом шарлатан

29.06.2020 08:18
Гость

Изменять Конституцию в интересах одного человека это НЕ ПРАВИЛЬНО

29.06.2020 08:26
- гость -

За неделю приняли поправки. Почему такая срочность? -Эти поправки гарантируют Президенту неприкосновенность.

29.06.2020 08:41
- гость -

17 лет жили с этой Конституцией, а тут в период пандемии, когда угроза заражения, надо срочно поменять. Подозрительно это всё.

29.06.2020 08:42
- гость -

Анекдот:
- Владимир Владимирович, у меня для вас две новости - хорошая и плохая.
- Начиная с хорошей.
- Новую Конституцию приняли!
- А какая же тогда плохая?
- За поправки вообще никто не проголосовал.

29.06.2020 08:47
гость

так эксперты говорят про отдельные поправки, которые они одобряют, а в целом то неясно

29.06.2020 08:52
- гость -

"Польза" поправок и так всем давно понятна((((
И НЕ НУЖНО БЫТЬ ЭКСПЕРТОМ

29.06.2020 08:53
- гость -

В целом велосипед хороший, но вот трещина на раме. В целом поправки хорошие, но там три всю картину портят. Неприкосновенность,обнуление сроков и госсовет.

29.06.2020 09:02
Под санкциями

Готов проголосовать за изменения, но только после глубокой отставки Путина и его подручных.

29.06.2020 09:02
- гость -

— Эксперты говорят, что наш народ стал жить лучше.
— А люди утверждают, что ничего не ощущают.
— Но ведь они же не эксперты.

29.06.2020 09:17
гость

фу-у и Грибков прогнулся

29.06.2020 09:38
- гость -

А мы с Калибром слушаем только мощного политика Навального.Потому что он единственный предлагает умное голосование.Тогда как все другие(менее значительные политики) предлагают всякие дурацкие голосования.

29.06.2020 09:39
- гость -

Подождите, не нойте. Все равно все примут как будто проголосовала вся страна в едином порыве. Вопервых вы просили что бы Россия стала ни от кого не зависящей, там это есть. Во-вторых, что бы что-то говорит на эту тему нужно посмотреть что происходит в мире - все другие страны и государства заволновались - это не спроста, значит в мире запущен какой то процесс который не очень нарваться прежним властителям. А кто прежние властители? Банкиры! Либералы! Демократы! а это значит - кредитное рабство, ЛГБТ-толерантность и войны по всему миру за "демократию"... Начиная с 1900 (а может и раньше) года в страну понабежало куча сомнительных типов думающих что они богом избранные, иногда их называют троцкистами, и главное они пролезли на многие ключевые посты. Вот скажите мне, как одним махом за один год избавиться от их влияния? Да ещё если из-за границы для них и для их "соратников" всякие Виктории печеньки возят партиями, и стажируют (читай-вербуют) наших молодых "революционеров"...
Тут поневоле, что бы от них избавиться нужно в бункере для начала спрятаться, что бы не повторить подвиг Кеннеди в Далласе...
В общем, расслабьтесь и п

29.06.2020 09:43
- гость -

А ни чего что вашего Навального и его соратника Волкова (кстати и с другими нужно ещё разобраться) америкосы завербовали когда он "стажировался" в Йельском университете? Не хилый так казачек?

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