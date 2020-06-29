Голосование по поправкам в российскую Конституцию, которое началось 25 июня и завершится вечером 1 июля, вызвало много споров и обсуждений. Общественность отнеслась к плебисциту очень по-разному. Некоторые "горячие головы" заявляют о неуместности проведения референдума в период пандемии COVID-19. Однако многие эксперты в разговоре с amic.ru, напротив, заметили, что непростая ситуация, вызванная пандемией, не должна стать препятствием для выражения гражданской воли во время смены исторических этапов. И пояснили, почему мы переживаем сегодня именно такую трансформацию.
О поправках нужно знать не с чужих слов
Политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов создал сайт asafov.ru, на котором в доступной форме объяснил суть предложенных поправок в Конституцию. "Этот сайт был создан после того, как я убедился, что многие сограждане судят о предложенных поправках с чужих слов. Я предложил им ознакомиться с новшествами лично и сделать свой выбор".
Что касается опасения в искажении результатов электронного голосования, то эксперт считает их беспочвенными: "Я знаю, что некоторые известные персонажи высказывали опасения, что оно даст повод для фальсификаций, но предыдущие тестирования системы такого голосования показали ее абсолютную надежность и устойчивость к разного рода атакам. Поэтому процесс волеизъявления пройдет под наблюдением общественности – как известно, возможности для этого предоставлены довольно широкие".
Евгения Боровикова, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, оценивает поправки прежде всего как политик – ведь партия ЛДПР, в которой она состоит, выступает всецело за конституционные новшества. "Многие предложения нашей партии были услышаны при их подготовке, – подчеркнула Боровикова в беседе с корреспондентом amic.ru. – В частности, о том, что русский язык признается государственным языком, а русские – государствообразующим народом. Ранее здесь наблюдалась своего рода дискриминация по отношению к самому большому народу России".
Противники поправок просто хотят напомнить о себе
Не вызывают отторжение предложенные поправки и у Михаила Гундарина, публициста, политтехнолога, в настоящее время заведующего кафедрой рекламы в Российском государственном социальном университете. Ранее он был известен по преподавательской, журналистской работе на Алтае.
Он одобряет поправки о статусе русского народа как государствообразующего и о верховенстве на территории РФ российских законов над международным правом: "Я всегда выступал за эти положения. Понимаю, что некоторую часть либеральной общественности, воспринимающей Россию как "Верхнюю Вольту с ракетами" поправка о верховенстве российских законов корежит, но это их проблемы". О политических противниках поправок Гундарин высказывается просто: "Нагнетание вокруг своей позиции информационных страстей для них прежде всего повод напомнить о себе".
Директор барнаульского ООО "НТЦ "Галэкс" Владимир Графеев убежден, что предложенные изменения в Конституции важны для сферы информационных технологий: "Мы, работники IT-сферы, поддерживаем изменения в нашем направлении. Считаем, что информационные базы данных должны храниться на территории нашей страны". В целом предстоящие перемены собеседник также рассматривает как возможность создания благоприятной среды для бизнеса: "Если обстановка, включая деловой климат, в стране улучшится, то люди не захотят уезжать, захотят трудиться в России, что не может не сказаться самым благотворным образом для бизнеса".
Конституция – документ прямого действия
Процесс голосования, который продлится до 1 июля включительно, проходит организованно, при соблюдении необходимых санитарных норм, считает депутат Государственной думы от Алтайского края Наталья Кувшинова. "Я голосовала на своем избирательном участке и отметила, что введенные ограничения – перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдение дистанции – все это присутствует", – подчеркнула она в разговоре с amic.ru.
Наталья Кувшинова отметила, что голосование в первый день дает возможность исполнить гражданский долг и продолжить работу на своем избирательном округе в рамках региональной недели депутата Госдумы – поездки в муниципалитеты, встречи с избирателями, парламентский контроль реализации национальных, а также партийных проектов. "Кроме того, у нас есть важная задача – посмотреть, как в крае исполняются те требования к организации голосования, которые анонсировала Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, как на участках соблюдают правила безопасности. Ко мне поступает очень много вопросов (в том числе и через социальные сети) от людей, которые готовы участвовать в общероссийском голосовании по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации, но обеспокоены тем, будет ли эта процедура безопасной в сегодняшних условиях. Чтобы отвечать, основываясь на собственном опыте, а не ссылаться на публикации информационных агентств, я и пришла на участок для голосования. Чтобы увидеть, как там встречают людей: дают маску тем, у кого ее нет, обрабатывают пришедшим руки антисептиком, проверяют температуру, а затем рассказывать, что каждый может проголосовать, соблюдая все требования санитарной безопасности", – добавила Кувшинова.
Председатель федерации дзюдо Алтайского края, чемпион мира и Европы, олимпийский призер и депутат гордумы Барнаула Иван Нифонтов считает, что принятие поправок вызвано изменением общественного уклада: "Конечно, менять Конституцию следует крайне редко, но когда изменения назрели, а общественный уклад кардинально изменился, нужно донести до общества понимание перемен и закрепить их в Конституции". По его мнению, конституционные возможности благотворно скажутся на молодом поколении. "Государство должно более внимательно подходить к вопросам молодежной политики. Изменения в Конституции дают понимание, что молодежь – это будущее, к ее нуждам и потребностям следует подходить более пристально. И различные молодежные проекты получат весомую поддержку", – отметил Иван Нифонтов.
Чиновники должны блюсти закон даже в сложных условиях
Большинство поправок импонирует также и популярному телеведущему, участнику телевизионных интеллектуальных игр, "человеку-энциклопедии", публицисту Анатолию Вассерману (который, кстати, стал российским гражданином России в январе 2016 года).
"В целом я положительно оцениваю поправки в части запретов на иностранные счета и вклады для чиновников, – отметил Вассерман в беседе с amic.ru. – Считаю, что у нас (и не только у нас) накоплен достаточный опыт, как из-за рубежа могут надавить на человека, имеющего резервы за пределами своей страны, и не допустить соблюдения им законности в сложных ситуациях. Об этом свидетельствует развитии ситуации в условиях многочисленных "цветных революций", происходивших на наших глазах". Поддерживает популярный эрудит и закрепление в Конституции поправки об ответственном отношении к животным: "Я считаю выбранную формулировку очень удачной. Ведь как показывает практика, человек, истязающий животных, также способен истязать и людей".
Принятие поправок о защите природной среды также высоко оценил и известный в Алтайском крае эколог Алексей Грибков. "У нас есть обязанности граждан сохранять природную среду, а вот обязанностей государства по сохранению природы почему-то нет. Теперь это будет исправлено", – подчеркнул он.
Поправки по охране природы позволят усилить спрос с чиновников и выстроить систему экологического воспитания молодежи, убежден старший научный сотрудник КГБУ "НИИ региональных медико-экологических проблем" Владимир Горбачев. "Раньше в школах были уроки природоведения, сейчас нужно тоже выстраивать систему просвещения и воспитания детей с учетом бережного отношения к природе", – отметил эксперт.
Напомним, что голосование по поправкам с Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Чтобы поставить галочку напротив "Да" или "Нет", потребуется не больше пяти минут. Посетить избирательный участок можно с 8:00 до 20:00. Они работают каждый день, без выходных. А на придомовой территории процедура голосования проходит в определенные часы. Ознакомиться с утвержденным графиком и местом таких участков в Барнауле можно здесь.Материал подготовлен в рамках госконтракта от 25.06.2020 № 89.
Комментарии
Такими темпами слово эксперт скоро будет ассоциироваться со словом шарлатан
Изменять Конституцию в интересах одного человека это НЕ ПРАВИЛЬНО
За неделю приняли поправки. Почему такая срочность? -Эти поправки гарантируют Президенту неприкосновенность.
17 лет жили с этой Конституцией, а тут в период пандемии, когда угроза заражения, надо срочно поменять. Подозрительно это всё.
Анекдот:
- Владимир Владимирович, у меня для вас две новости - хорошая и плохая.
- Начиная с хорошей.
- Новую Конституцию приняли!
- А какая же тогда плохая?
- За поправки вообще никто не проголосовал.
так эксперты говорят про отдельные поправки, которые они одобряют, а в целом то неясно
"Польза" поправок и так всем давно понятна((((
И НЕ НУЖНО БЫТЬ ЭКСПЕРТОМ
В целом велосипед хороший, но вот трещина на раме. В целом поправки хорошие, но там три всю картину портят. Неприкосновенность,обнуление сроков и госсовет.
Готов проголосовать за изменения, но только после глубокой отставки Путина и его подручных.
— Эксперты говорят, что наш народ стал жить лучше.
— А люди утверждают, что ничего не ощущают.
— Но ведь они же не эксперты.
фу-у и Грибков прогнулся
А мы с Калибром слушаем только мощного политика Навального.Потому что он единственный предлагает умное голосование.Тогда как все другие(менее значительные политики) предлагают всякие дурацкие голосования.
Подождите, не нойте. Все равно все примут как будто проголосовала вся страна в едином порыве. Вопервых вы просили что бы Россия стала ни от кого не зависящей, там это есть. Во-вторых, что бы что-то говорит на эту тему нужно посмотреть что происходит в мире - все другие страны и государства заволновались - это не спроста, значит в мире запущен какой то процесс который не очень нарваться прежним властителям. А кто прежние властители? Банкиры! Либералы! Демократы! а это значит - кредитное рабство, ЛГБТ-толерантность и войны по всему миру за "демократию"... Начиная с 1900 (а может и раньше) года в страну понабежало куча сомнительных типов думающих что они богом избранные, иногда их называют троцкистами, и главное они пролезли на многие ключевые посты. Вот скажите мне, как одним махом за один год избавиться от их влияния? Да ещё если из-за границы для них и для их "соратников" всякие Виктории печеньки возят партиями, и стажируют (читай-вербуют) наших молодых "революционеров"...
Тут поневоле, что бы от них избавиться нужно в бункере для начала спрятаться, что бы не повторить подвиг Кеннеди в Далласе...
В общем, расслабьтесь и п
А ни чего что вашего Навального и его соратника Волкова (кстати и с другими нужно ещё разобраться) америкосы завербовали когда он "стажировался" в Йельском университете? Не хилый так казачек?