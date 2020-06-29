Аномальная жара на неделю установится в Алтайском крае

В период с 30 июня по 5 июля на территории Алтайского края установится аномальная жара. Кроме того, с 30 июня по 3 июля в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), сообщили в региональном МЧС.
Жаркая неделя будет отмечаться высокими температурами в разных районах края. В некоторых возможно потепление до +30... +36 градусов. В основном, синоптики обещают сухие дни, однако на некоторых территориях в отдельные дни не исключены кратковременные дожди.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при сухой и ветреной погоде, а также попросили население вести себя осторожнее во время отдыха у воды.
Комментарии
+36 в июле, аномалия не иначе
где то когда то ни о чём так может любой сказать
НЕ ВЕРЮ! Гисметео посмотрите...