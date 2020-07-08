Алтайский край пока не может перейти ко второму этапу снятия ограничений. Кинотеатры 15 июля не откроют, ковидные госпитали нуждаются в увеличении коек, а Роспотребнадзор устроит внеплановую проверку турбазам. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Новый рекорд. 188 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Теперь в регион 4897 заболевших, среди низ 496 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 77 инфицированных,
- в Бийске – 23,
- в Тальменском районе – 17,
- в Михайловском районе – 13,
- в Рубцовске – 8,
- в Новоалтайске – 7,
- в Алейске – 4,
- в Белокурихе, Заринске, Яровом, Красногорском, Павловском и Рубцовском районах – по 3,
- в Петропавловском, Бурлинском, Кытмановском районе – по 2,
- в Славгороде, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Калманский, Косихинский, Краснощековский, Кулундинский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы – по 1.
Из больниц выписал 3479 человек, 123 из них - за последние сутки. Тяжелобольных пациентов в регионе 93, из них на аппарате ИВЛ находится 21 человек.
Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Алтайском крае. По данным оперативного штаба, двое человек умерли из-за COVID-19, а еще двое имеют иные причины смерти.
За весь период пандемии в регионе скончались 113 человек с подтвержденным коронавирусом. Но только в 49 случаях — от COVID-19, 61 – от иных причин смерти, а три случая находятся на экспертизе.
В последние дни в Алтайском крае ежесуточно фиксируют более 100 новых случаев заражения. Голосование здесь не причем, отметила Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора региона. На прирост повлияло сразу несколько факторов.
Произошла вспышка в доме-интернате в Ребрихинском районе — там сразу выявили 19 заболевших. Также за последнее время увеличилось число организаций с единичными случаями заражения.
Власти отметили прирост заболевших среди людей от 18 до 49 лет, которые ведут активный образ жизни: посещают летние кафе, турбазы, участвуют в массовых мероприятиях (которые запрещены) и отдыхают на пляжах (которые не должны работать).
Рост заболеваемости также связывают с тем, что люди не соблюдали социальную дистанцию в общественных местах и не носили маски. "Если мы с вами не будем соблюдать эти меры и будем продолжать участвовать в массовых мероприятиях, то количество заболевших будет прирастать", — отметила Калинина.
Алтайский край пока не может перейти на второй этап снятия ограничений. Это связано не только с высоким коэффициентом распространения инфекции, но и недостаточным количеством свободных коек для заразившихся.
Пока количество заболевших стремительно увеличивается. Из-за этого на экстренном совещании в правительстве обсудили вопросы ужесточения контроля за ограничениями, которые есть в регионе (решение пока не приняли).
Медики Алтайского края, которые работают в ковидных госпиталях, получат выплаты в июле.
Ранее сообщалось, что Алтайский край не попал в число регионов, которые в июле получат финансирование на выплаты врачам.
Но как пояснил министр здравоохранения Дмитрий Попов, дополнительные деньги выделили тем субъектам РФ, в которых было недостаточное финансирование. А Алтайскому краю денег на выплаты медикам хватает.
В ковидных госпиталях Барнаула необходимо увеличить количество коек, заявил министр Дмитрий Попов.
Дополнительные места уже развернули в больницах Михайловского и Тальменского районов. Однако наибольшее напряжение от текущей эпидситуации испытывает Барнаул.
Министр также отметил, что сейчас в Алтайском крае наблюдается рост числа тяжелобольных коронавирусом. Стало больше и тех, у кого болезнь протекает с симптомами. Если раньше у 80% инфицированных болезнь протекала бессимптомно, то сейчас этот показатель значительно ниже.
Управление Роспотребнадзора проведет внеплановые проверки алтайских турбаз и заведений после сообщениях о вечеринках.
Основанием для проверки стало появление в СМИ сообщений о массовых мероприятиях, которые проходят в обход запрета.
Ведомство наведается в четыре алтайские организации, а после аналогичную проверку устроит в Барнауле.
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