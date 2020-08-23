Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 146

В Алтайском крае зафиксированы новые заразившиеся коронавирусом и еще две смерти инфицированных. 117 тяжелобольных пациентов с коронавирусом в настоящее время лечат в регионе. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 23 августа – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 71 заболевшего COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 49 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Заринск – 3, Яровое, Бийский, Благовещенский и Бурлинский районы – по 2, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Локтевский, Залесовский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский и Троицкий районы – по одному заболевшему.
В Алтайском крае умерли еще два пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 303 человека с коронавирусом, из них 113 – от COVID-19, 185 – от иных заболеваний. Пять случаев находятся на экспертизе.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 21-ю строчку среди всех регионов РФ. Совсем недавно по этому показателю в сравнении с другими субъектами России край находился на более высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (611 человек), Санкт-Петербурге (180) и Московской области (164).
117 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, следует из информации оперативного штаба.
Больше четверти из них (32 человека) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Общее число заболевших в регионе достигло 11 186 человек, выздоровевших — 9 696 человека. Летальный исход зафиксирован в 303 случаях.
В Горном Алтае выявили 21 новый случай заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 2013.
При этом выздоровели 1712 человек, 12 из которых – за последние сутки.
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О деньгах
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