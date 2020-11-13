Количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае

237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 77 из них — в Барнауле. Теперь в регионе 22 204 инфицированных, среди них 1592 ребенка.

Коронавирусом переболели уже 18 550 жителей Алтайского края. За последние сутки их больниц выписали 162 выздоровевших. В инфекционных госпиталях лечатся 2700 человек. В тяжелом состоянии находятся 654 пациента, из них 175 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в регионе скончались 940 человек (+10 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 460 человек.