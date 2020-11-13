Число зараженных в Алтайском крае уже перевалило за 22 тысячи. Из-за COVID-19 в этом году власти Барнаула не будут проводить новогодние концерты и фейерверки, а школы сами решат, уходить им на дистант или нет. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 77 из них — в Барнауле. Теперь в регионе 22 204 инфицированных, среди них 1592 ребенка.
Коронавирусом переболели уже 18 550 жителей Алтайского края. За последние сутки их больниц выписали 162 выздоровевших. В инфекционных госпиталях лечатся 2700 человек. В тяжелом состоянии находятся 654 пациента, из них 175 подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в регионе скончались 940 человек (+10 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 460 человек.
В 2020 году не будет торжественного открытия ледовых городков, фейерверков и концертных программ на площади Сахарова.
Также решено не проводить новогодние представления для учащихся начальных классов, утренники в школах и детсадах.
Эпидемиологическую ситуацию разделили на четыре уровня:
– при зеленом уровне (по болезни или из-за самоизоляции отсутствуют не более 20% педагогов и учащихся) школы могут учиться очно с усилением профилактических мер;
– желтый уровень предполагает отсутствие 20-30% педагогов. Тогда школа имеет право уйти на удаленку по классам, параллелям или всей школой. Возможен гибридный формат, когда очное обучение чередуется с дистанционным;
– оранжевый уровень (болеют более 20% учеников) предполагает, что школы уходят на карантин.
– на красном уровне (отсутствуют более 30% педагогов) школа может уйти на досрочные каникулы до 14 дней.
Хранилище для трупов установили возле больницы № 11. Мобильный морг сделали из грузового контейнера. Там будут хранить тела, которые по тем или иным причинам не могут забрать родственники.
В Минздраве говорят, что это поможет разгрузить основной морг и оперативнее проводить вскрытие умерших пациентов ковидного госпиталя.
"Проблема в том, что сейчас люди целыми семьями попадают в инфекционное отделение. Если кто-то один умирает, родственники не могут быстро забрать тело. Иногда умершие из районов, поэтому близкие тоже не могут оперативно приехать. Отчасти это связано с коронавирусом, отчасти – нет.", – пояснил заведующий патологоанатомическим отделением горбольницы № 11 Владимир Климачев.
12-летний мальчик из Барнаула провел 10 дней на аппарате ИВЛ из-за поражения легких коронавирусом. Половину срока он находился в медикаментозной коме.
Вечером 11 октября у ребенка поднялась температура. На следующий день попасть на прием к педиатру не получилось. Приехавшие на дом врачи не заподозрили у ребенка коронавирус. Однако той же ночью ребенок начал задыхаться, рассказала "Алтайской правде" мама мальчика.
В больнице тест на коронавирус оказался положительным. Два дня подросток получал кислород, после чего врач ввел мальчика в искусственную кому и подключил к аппарату ИВЛ.
Пять дней пациент был под полным наркозом, затем еще столько же – в сознании на аппарате ИВЛ. Сейчас его выписали, хотя он пока слаб и с трудом разговаривает.
Сотрудники Роспотребнадзора вместе с представителями ОНФ и дружинниками проверили, как на сельскохозяйственном рынке соблюдают требования по профилактике коронавируса.
Подойдя к первым прилавкам специалисты обнаружили нарушения. Одна из продавщиц пыталась убедить специалистов, что измеряла утром температуру, но в журнале контроля не оказалось отметки. Кроме того, у проверяющих остались сомнения относительно обработки поверхностей дезинфицирующими средствам.
Продавец другой торговой точки не смогла объяснить, каким средством обрабатывает прилавок. Она показала завернутые в полиэтилен таблетки, однако, как выяснилось, не знает ни назначения средства, ни правильные пропорции разведения. Кроме того, для дезинфекции часть работников используют бытовое отбеливающее средство "Белизна".
Всего участники рейда проверили 35 торговых точек и выявили нарушения в семи. Как отметила специалист управления алтайского Роспотребнадзора Марина Якунина, зачастую это отсутствие дезинфицирующих средств и инструкций к ним.
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Об ограничениях и возможностях:
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- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
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О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
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- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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