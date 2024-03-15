Мужчина напал с топором на человека в Абакане
Следователи возбудили уголовное дело
15 марта 2024, 16:00, ИА Амител
Злоумышленник с топором / Кадр из видео: соцсети
В Абакане мужчина напал с топором на человека утром 15 марта на улице Некрасова, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"В ходе бытового конфликта злоумышленник напал на мужчину и нанес ему несколько ударов обухом топора по голове. Потерпевший доставлен в больницу, проводятся реанимационные мероприятия", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемого задержали в квартире по месту проживания – им оказался 33-летний уроженец Тувы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, с мужчиной работают правоохранители.
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16:20:03 15-03-2024
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