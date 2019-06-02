Как готовиться к Троице?

На Троицу принято украшать дом березовыми ветвями, свежей зеленью и полевыми цветами. Кстати, березовые ветви берут с собой и в храм, чтобы освятить их.

На Троицу устраивали праздничный стол, пекли блины, готовили блюда из овощей и фруктов. Полевые работы старались закончить до Троицы, так как считалось, что в этот день земля – именинница и тревожить ее нельзя.

За день до Троицы, в родительскую субботу, принято ходить на кладбище, чтобы помянуть родственников.

Накануне Троицы девушки гадали на женихов. Самое известное гадание – "завивание" березки. Девушки шли в лес, наклоняли молодые березки и на их верхушках сплетали из веточек венок – "завивали". А потом возвращались на это место в Троицу и смотрели: если береза развилась или завяла, то год сулит неприятности, а замужество отодвигается. Если венок остался на березе – то год будет удачный, а девицу ждет свадьба, любимый муж и богатство в доме.