Святая Троица – большой христианский праздник. Но его дата ежегодно меняется. Рассказываем, на какой день выпадает Троица в 2019 году и как ее принято отмечать.
В день Троицы в храмах проводят праздничные службы, читают специальные молитвы. В этот день у священников особый наряд – они облачаются в одеяния изумрудного цвета. А после вечерней литургии верующие на коленях просят Бога о прощении грехов, оздоровлении и очищении тела.
В старину после утренней службы начинались массовые народные гулянья, песнопения, хороводы, активные игры и конкурсы на воздухе. Вечером девушки водили хороводы, а парни присматривали себе невест. Девушки из цветов и трав плели венки и пускали по воде. Некоторые венки тайно дарились избранникам в знак любви.
На Троицу принято украшать дом березовыми ветвями, свежей зеленью и полевыми цветами. Кстати, березовые ветви берут с собой и в храм, чтобы освятить их.
На Троицу устраивали праздничный стол, пекли блины, готовили блюда из овощей и фруктов. Полевые работы старались закончить до Троицы, так как считалось, что в этот день земля – именинница и тревожить ее нельзя.
За день до Троицы, в родительскую субботу, принято ходить на кладбище, чтобы помянуть родственников.
Накануне Троицы девушки гадали на женихов. Самое известное гадание – "завивание" березки. Девушки шли в лес, наклоняли молодые березки и на их верхушках сплетали из веточек венок – "завивали". А потом возвращались на это место в Троицу и смотрели: если береза развилась или завяла, то год сулит неприятности, а замужество отодвигается. Если венок остался на березе – то год будет удачный, а девицу ждет свадьба, любимый муж и богатство в доме.
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Ни на одной православной иконе нет креста