США выведут пять тысяч военных из Германии

По данным СМИ, это связано с недовольством Трампа помощью, которую Европа оказала в войне с Ираном

02 мая 2026, 10:34, ИА Амител

Американские военные, США, Пентагон / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии. Об этом сообщает ряд американских СМИ, обратил внимание РБК.

«Решение принято по итогам всестороннего пересмотра размещения сил ведомства в Европе и с учетом требований театра военных действий и ситуации на местах», — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Ожидается, что вывод военных займет от шести месяцев до года.

Высокопоставленные чиновники Пентагона называют этот шаг сигналом недовольства президента Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали Вашингтону в войне с Ираном.

По данным Пентагона, по состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в ФРГ были размещены более 36 тысяч американских военнослужащих. Кроме того, там находятся почти 1,5 тысячи резервистов и 11,5 тысячи гражданских сотрудников.

О том, что США изучают возможность сокращения численности своего военного контингента в Германии, Трамп заявил 30 апреля — после критики Штатов со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В начале апреля The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что администрация Трампа рассматривает план "наказания" членов НАТО, которых Белый дом счел недостаточно полезными в ходе операции в Иране.