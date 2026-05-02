Россиян массово взламывают в WhatsApp*
Чаще всего аферистов интересуют бизнес-аккаунты
02 мая 2026, 17:34, ИА Амител
Российские пользователи столкнулись с массовыми взломами WhatsApp*. Чаще всего мошенники получают доступ к бизнес-аккаунтам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, аферисты стали активно взламывать аккаунты, чьи рабочие номера находятся в свободном доступе. Мошенники пишут в техподдержку якобы об утерянном доступе и вписывают телефоны из интернет-магазинов, салонов красоты и других компаний.
После обращения мессенджер блокирует активные сеансы на всех устройствах и высылает код доступа. Жертвы, которых "выкинуло" из аккаунта, входят в него, а злоумышленники также пытаются заполучить доступ. Из-за подозрительных входов в WhatsApp* приходит сообщение, в котором пользователя спрашивают, он ли пытается войти. Россияне подтверждают операцию, так как только что у них были проблемы со входом, и мошенники получают доступ.
«Одна из пострадавших обнаружила, что в ее аккаунте куча чатов с девушками из Бразилии, с которыми она, конечно, не заводила переписок. После жертва не смогла вновь зайти в мессенджер из-за кучи жалоб на нее. Часто мошенники вообще угоняют аккаунт и привязывают его к другому телефону», — пишет Shot.
Как отмечает канал, пользователей с двухфакторной аутентификацией сложнее взломать. Но из-за наплыва сообщений с кодами доступа россияне не могут зайти в мессенджер несколько дней.
*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России
17:42:22 02-05-2026
Очередная реклама МАХа? Спасибо - не надо.
19:36:28 02-05-2026
ХАМ ставить не буду...
08:50:53 03-05-2026
А его же вроде как заблокировали,так как же там что то можно взломать???
09:40:10 03-05-2026
Какие бизнес-проекты? Картинки с котиками с добрым утром шлют.
11:33:30 03-05-2026
Грубенько ФСБ работает. Белые нитки повсюду...
09:14:10 04-05-2026
очередной вброс. Да не напугаете. в дырявый мах всеравно не пойдем. Там проблем еще больше, к тому же с родственниками за рубежом через него непообщаться.