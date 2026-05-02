Россиян массово взламывают в WhatsApp*

Чаще всего аферистов интересуют бизнес-аккаунты

02 мая 2026, 17:34, ИА Амител

WhatsApp* / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Российские пользователи столкнулись с массовыми взломами WhatsApp*. Чаще всего мошенники получают доступ к бизнес-аккаунтам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, аферисты стали активно взламывать аккаунты, чьи рабочие номера находятся в свободном доступе. Мошенники пишут в техподдержку якобы об утерянном доступе и вписывают телефоны из интернет-магазинов, салонов красоты и других компаний.

После обращения мессенджер блокирует активные сеансы на всех устройствах и высылает код доступа. Жертвы, которых "выкинуло" из аккаунта, входят в него, а злоумышленники также пытаются заполучить доступ. Из-за подозрительных входов в WhatsApp* приходит сообщение, в котором пользователя спрашивают, он ли пытается войти. Россияне подтверждают операцию, так как только что у них были проблемы со входом, и мошенники получают доступ.

«Одна из пострадавших обнаружила, что в ее аккаунте куча чатов с девушками из Бразилии, с которыми она, конечно, не заводила переписок. После жертва не смогла вновь зайти в мессенджер из-за кучи жалоб на нее. Часто мошенники вообще угоняют аккаунт и привязывают его к другому телефону», — пишет Shot.

Как отмечает канал, пользователей с двухфакторной аутентификацией сложнее взломать. Но из-за наплыва сообщений с кодами доступа россияне не могут зайти в мессенджер несколько дней.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России

Змей

17:42:22 02-05-2026

Очередная реклама МАХа? Спасибо - не надо.

Гость

19:36:28 02-05-2026

ХАМ ставить не буду...

гость

08:50:53 03-05-2026

А его же вроде как заблокировали,так как же там что то можно взломать???

Гость

09:40:10 03-05-2026

Какие бизнес-проекты? Картинки с котиками с добрым утром шлют.

Гость

11:33:30 03-05-2026

Грубенько ФСБ работает. Белые нитки повсюду...

Гость

09:14:10 04-05-2026

очередной вброс. Да не напугаете. в дырявый мах всеравно не пойдем. Там проблем еще больше, к тому же с родственниками за рубежом через него непообщаться.

