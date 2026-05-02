76-летний москвич отдал мошенникам 71 млн рублей
Аферисты пригласили пенсионера якобы в чат соседей по дому
02 мая 2026, 22:38, ИА Амител
В Москве пенсионер лишился свыше 71 миллиона рублей после общения с мошенниками в группе соседей в мессенджере, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
«76-летнего пенсионера в одном из мессенджеров пригласили якобы в группу соседей по дому. Приняв приглашение, в группе он получил уведомление о предстоящей замене домофона, сообщил количество необходимых ему ключей от двери и отправил по указанному там номеру сообщение, как он полагал, с реквизитами заявки на замену ключей. После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано», — передает агентство.
Пенсионер заблокировал сделки с недвижимостью, но аферисты звонками продолжали его контролировать, заставили снять деньги со счетов и продать две иномарки.
Мошенники, продолжая оказывать давление на пенсионера, положили в его почтовый ящик документ, изготовленный в фоторедакторе, — "постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу".
Под контролем злоумышленников мужчина передал деньги курьерам. Общая сумма ущерба превысила 71 миллион рублей.
23:12:00 02-05-2026
Лям доллара? Убеждаюсь, что нужно тратить, а не копить. Уж лучше потратить эту сумму на путешествия, девчонок, эмоции, чем в маразме кому-то подарить...
23:54:31 02-05-2026
Когда мессенджеры иностранные, то пишут их названия чуть ли не жирным шрифтом. А как про Максимку, то нет упоминания. Но мы знаем, где сейчас домовые чаты. Хо хо хо
00:05:08 03-05-2026
От жуликов совсем не стало спасу...
Буржуи эту развели заразу:
При "коммуняках" нынешнее зло
Хоть было, но столь пышно не цвело!
09:07:28 03-05-2026
Гость (00:05:08 03-05-2026) От жуликов совсем не стало спасу...Буржуи эту развели за... При комуняках если по телевизору и радио не сказали, значит, этого и нет, и быть не может🥱
05:03:27 03-05-2026
И не жалко
06:44:46 03-05-2026
Экспроприация у экспроприаторов.... 😄 😃 😃
06:45:45 03-05-2026
Такой случай был уже 100 лет назад, с юмором описан в книге " Золотой телёнок " писателями Ильф и Петров.
09:35:14 03-05-2026
Гость (06:45:45 03-05-2026) Такой случай был уже 100 лет назад, с юмором описан в книге ... новое это забытое старое.
08:18:37 03-05-2026
Как пришли - так и ушли!
09:28:05 03-05-2026
И не надоело эти сказки сочинять? Человек, заработавший даже 100 рублей не отдаст их мошенникам даже в маразме, а такому как пришли, так и ушли, действительно как в "Золотом теленке"
09:34:12 03-05-2026
Совсем одинокий? Сидел на матрасе, набитом миллионами и не с кем было поделиться ситуацией?
11:52:24 03-05-2026
положили в его почтовый ящик документ, изготовленный в фоторедакторе, — "постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу".------ да там еще и рыльце в пушкУ походу))
13:51:47 03-05-2026
10:35:33 04-05-2026
10:41:18 04-05-2026
Гость (10:35:33 04-05-2026) Хорошая новость... чего хорошего то...
на 70 мультиков можно хороший кружок по беспилотникам в нашей школе оформить.
13:51:40 04-05-2026
