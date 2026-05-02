76-летний москвич отдал мошенникам 71 млн рублей

Аферисты пригласили пенсионера якобы в чат соседей по дому

02 мая 2026, 22:38, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В Москве пенсионер лишился свыше 71 миллиона рублей после общения с мошенниками в группе соседей в мессенджере, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«76-летнего пенсионера в одном из мессенджеров пригласили якобы в группу соседей по дому. Приняв приглашение, в группе он получил уведомление о предстоящей замене домофона, сообщил количество необходимых ему ключей от двери и отправил по указанному там номеру сообщение, как он полагал, с реквизитами заявки на замену ключей. После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано», — передает агентство.

Пенсионер заблокировал сделки с недвижимостью, но аферисты звонками продолжали его контролировать, заставили снять деньги со счетов и продать две иномарки.

Мошенники, продолжая оказывать давление на пенсионера, положили в его почтовый ящик документ, изготовленный в фоторедакторе, — "постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу".

Под контролем злоумышленников мужчина передал деньги курьерам. Общая сумма ущерба превысила 71 миллион рублей.