Жара до +31. Какая погода ждет Алтайский край 2 мая

Осадков не будет

02 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Бабье лето в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

Синоптики прогнозируют летнюю погоду в субботу, 2 мая, как в Барнауле, так и в Алтайском крае. Так, по данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Алтайском крае ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами в предгорных и восточных районах +3...+8 градусов.

Температура днем составит +21...+26 градусов, а в предгорьях до +31 градуса. Будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле ночью температура составит +10...+12 градусов, а днем +24...+26 градусов, ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывы до 15 м/с. Синоптики пообещали, что осадков не стоит ждать.



