Почти 100 пожаров вспыхнуло за сутки на Алтае

Лишь 12 из них — в жилом секторе

02 мая 2026, 12:03, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За сутки 1 мая в Алтайском крае вспыхнуло 97 пожаров, 12 из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили 14 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В частности, днем в селе Новоегорьевское Егорьевского района произошел пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных крыша дома горела открытым огнем. Как отметили в МЧС, в ходе тушения спасатели вынесли из дома газовый баллон.

Огонь повредил кровлю дома. Площадь пожара составила порядка 150 "квадратов". О пострадавших не сообщается. На месте работали 12 пожарных на пяти единицах техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.