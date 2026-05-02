Почти 100 пожаров вспыхнуло за сутки на Алтае
Лишь 12 из них — в жилом секторе
02 мая 2026, 12:03, ИА Амител
За сутки 1 мая в Алтайском крае вспыхнуло 97 пожаров, 12 из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили 14 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В частности, днем в селе Новоегорьевское Егорьевского района произошел пожар в частном жилом доме. На момент прибытия пожарных крыша дома горела открытым огнем. Как отметили в МЧС, в ходе тушения спасатели вынесли из дома газовый баллон.
Огонь повредил кровлю дома. Площадь пожара составила порядка 150 "квадратов". О пострадавших не сообщается. На месте работали 12 пожарных на пяти единицах техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
