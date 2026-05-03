В Алтайском крае женщина лишилась 2,8 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Все началось в апреле, когда сельчанка искала в интернете материалы об инвестициях

03 мая 2026, 20:33, ИА Амител

Мошенники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Угловском районе 54-летняя местная жительница стала жертвой инвестиционных мошенников и лишилась почти трех миллионов рублей, причем вовлекла в схему и свою родную сестру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю. Женщина поверила обещаниям "специалистов" и в течение нескольких недель переводила деньги, рассчитывая на быструю прибыль.

По данным полиции, все началось в апреле, когда сельчанка искала в интернете материалы об инвестициях. На одном из сайтов она нашла приложение, которое показалось ей интересным, скачала его и оставила заявку для обратной связи. Вскоре ей позвонил мужчина, представившийся экспертом, и убедил вложить средства в нефть, газ и золото, пообещав быстрый доход. Женщина сначала перевела 30 тысяч рублей.

Позже под различными предлогами — в том числе для "разблокировки счета" и вывода средств — злоумышленник уговорил ее отправить еще несколько платежей. Когда личные накопления закончились, аферисты убедили женщину привлечь доверенное лицо. Тогда она обратилась к сестре, и вместе они перевели сначала 715 тысяч рублей, а затем еще 1,1 миллиона. В общей сложности сумма "инвестиций" составила около 2,85 миллиона рублей.

Лишь спустя 19 дней после начала общения с "брокерами" женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что на Алтае пенсионерка накопила 10 млн и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам. Женщине заявили, что она должна приехать в Барнаул и снять все сбережения.