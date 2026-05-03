Эксперты рассказали, что большинство россиян планируют летний отдых заранее
Значительная часть билетов по-прежнему оформляется в последний момент
03 мая 2026, 21:02, ИА Амител
Россияне по-разному планируют поездки в зависимости от сезона: летний отдых стараются бронировать заранее, тогда как в остальное время решения принимаются ближе к дате выезда. К таким выводам пришли аналитики сервиса "Туту", исследование которых оказалось в распоряжении РИА Новости.
«Летние поездки планируют заранее, тогда как зимой, весной и осенью бронирования совершаются ближе к дате. В летний период горизонт планирования достигает примерно 19–20 дней и выше, тогда как в остальное время держится в диапазоне 12-15 дней», — говорится в исследовании.
При этом в авиаперевозках поведение путешественников остается наиболее стабильным: за последние пять лет горизонт планирования практически не изменился и составляет 15–16 дней до вылета. В железнодорожных поездках и бронировании отелей, напротив, интервал увеличился — с прежних 8–10 дней до примерно 15 дней.
По словам директора по развитию партнерской сети сервиса "Туту" Эмиля Зиядинова, значительная часть билетов по-прежнему оформляется в последний момент.
«Однако постепенно растет интерес к более раннему планированию, особенно в железнодорожных поездках», — добавил он.
Наиболее спонтанно путешествуют одиночные туристы: за один-два дня до поездки они покупают 26–29% авиабилетов и 26–33% железнодорожных билетов. В то же время семьи с детьми демонстрируют противоположный подход — у них минимальная доля спонтанных поездок и максимальная доля бронирований отелей за три месяца и более.
12:52:44 04-05-2026
если человек имеет нормальную работу то свой летний отдых он планирует до 1 февраля. Две недели. А где то одну неделю работодатель дает.