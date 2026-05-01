В Росгвардии рассказали, что переполненный почтовый ящик привлекает воров
Эксперт дал совет, как минимизировать риски ограбления при отъезде из дома
01 мая 2026, 18:24, ИА Амител
И. о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов в беседе с РИА Новости рассказал, по каким признакам преступники выбирают квартиру для ограбления. Среди тревожных сигналов — переполненный почтовый ящик и рекламные буклеты у входной двери.
«Классика жанра — переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени», — пояснил Кирсанов.
Эксперт дал несколько рекомендаций, как снизить риск ограбления во время отъезда. Прежде всего, он посоветовал договориться с друзьями или знакомыми: они должны регулярно вынимать содержимое из почтового ящика и убирать рекламные буклеты возле двери — так создается эффект присутствия людей в квартире.
Кроме того, Кирсанов предостерег от публикации в социальных сетях информации о грядущем отпуске: такие сведения могут попасть в руки злоумышленников. Если все‑таки было решено сообщить о поездке онлайн, следует отключить функцию определения местоположения — это не даст ворам дополнительной информации о местонахождении владельца жилья.
Также специалист порекомендовал воздержаться от публикации фото и видео с отдыха в режиме реального времени: лучше поделиться впечатлениями после возвращения домой. Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с арендой дач.
18:59:09 01-05-2026
вообще в статье говорят про жителей многоквартирного дома или частного дома ?
22:58:38 01-05-2026
Шинник (18:59:09 01-05-2026) вообще в статье говорят про жителей многоквартирного дома ил... Многоквартирного частного дома.
08:46:01 02-05-2026
Что там они выписывают, что у них переполняются почтовые ящики? Рыбу заворачивают?
11:59:12 02-05-2026
Устарело. После того, как перестали раскладывать рекламные газеты, в ящик кладут только мини - листовки, никто к ящикам вообще не подходит