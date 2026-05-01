В Росгвардии рассказали, что переполненный почтовый ящик привлекает воров

Эксперт дал совет, как минимизировать риски ограбления при отъезде из дома

01 мая 2026, 18:24, ИА Амител

Домушник / Грабитель / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

И. о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игорь Кирсанов в беседе с РИА Новости рассказал, по каким признакам преступники выбирают квартиру для ограбления. Среди тревожных сигналов — переполненный почтовый ящик и рекламные буклеты у входной двери.

«Классика жанра — переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени», — пояснил Кирсанов.

Эксперт дал несколько рекомендаций, как снизить риск ограбления во время отъезда. Прежде всего, он посоветовал договориться с друзьями или знакомыми: они должны регулярно вынимать содержимое из почтового ящика и убирать рекламные буклеты возле двери — так создается эффект присутствия людей в квартире.

Кроме того, Кирсанов предостерег от публикации в социальных сетях информации о грядущем отпуске: такие сведения могут попасть в руки злоумышленников. Если все‑таки было решено сообщить о поездке онлайн, следует отключить функцию определения местоположения — это не даст ворам дополнительной информации о местонахождении владельца жилья.

Также специалист порекомендовал воздержаться от публикации фото и видео с отдыха в режиме реального времени: лучше поделиться впечатлениями после возвращения домой.