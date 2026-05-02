Премьеру Словакии разрешили прилететь в Москву на парад Победы

Чехия разрешила Фицо пролететь через свою территорию

02 мая 2026, 14:02, ИА Амител

Владимир Путин и Роберт Фицо / Фото: kremlin.ru

Чехия выдала разрешение на пролет через свое воздушное пространство премьер-министру Словакии Роберту Фицо, который посетит Москву по случаю Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь чешского МИД Адам Черге, пишет РБК.

«Словацкая сторона подала стандартный запрос на получение разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», — рассказал пресс-секретарь.

О своем намерении приехать в Россию на парад Победы Фицо заявил в начале апреля. Словацкий премьер был в числе глав государств, которые посетили Москву в День Победы в 2025 году.

Ранее Эстония, Латвия и Литва, как и в прошлом году, отказались пропустить самолет Фицо через свое воздушное пространство. Политик, комментируя это, сообщил, что найдет другой маршрут. Он также выразил надежду, что сможет возложить цветы к могиле Неизвестного Солдата в Москве.