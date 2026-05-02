Два частных дома загорелись под Барнаулом из-за короткого замыкания

Надворные постройки сгорели полностью

02 мая 2026, 07:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Вечером 1 мая в барнаульском поселке Новомихайловка произошел крупный пожар: огонь охватил два соседних жилых дома, а также расположенные рядом надворные постройки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь пожара составила порядка 250 квадратных метров. На месте работали 29 спасателей и восемь единиц техники. Из-за сильного задымления было задействовано пять звеньев газодымозащитной службы. Из опасной зоны эвакуировали два газовых баллона. Для бесперебойной подачи воды проложили три магистральные линии.

«В результате пожара в домах повреждены стены, крыша, перекрытия и личные вещи. Надворные постройки уничтожены полностью. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.

Причиной пожара, по данным ведомства, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.