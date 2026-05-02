Такой день. Жалобы на нехватку автобусов и закон о создании новой игорной зоны

О главных событиях на Алтае за 2 мая

02 мая 2026, 23:39, ИА Амител

38-летний житель Барнаула перевел мошенникам свыше 30 тысяч рублей под предлогом оформления страхового полиса, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил ветерана Великой Отечественной войны Светлану Ерыгину с наступающим Днем Победы, сообщили в мэрии.

Барнаульцы жалуются на нехватку общественного транспорта. Жительница краевой столицы написала в Telegram-канал Barnaul 22, что после 20:00 в выходные и праздничные дни тяжело уехать в центр города. В комментариях к посту барнаульцы также поделились недовольством.

В Алтайском крае с 4 по 8 мая на большей части территории сохранится высокая пожароопасность — четвертый класс, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по краю, с 2 по 3 мая высокая пожароопасность ожидается на территориях 35 муниципальных образований.

В селе Малый Бащелак Чарышского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Пожар ликвидирован на площади порядка 160 "квадратов". Огнем уничтожены крыша, потолочные перекрытия, личные вещи и мебель, также повреждены стены.

Мужчина умер в Барнауле рядом с магазином "Красное&Белое" на улице Георгия Исакова. Со слов очевидцев, мужчина вышел из магазина, после чего "внезапно упал, сильно ударился лицом и больше не поднялся".

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай.