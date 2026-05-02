В МИД РФ заявили о наращивании Западом ядерного потенциала

При этом в "схемы предоставления ядерного зонтика" вовлекаются и неядерные союзники, отмечает посол Белоусов

02 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Западная ядерная тройка наращивает свои ядерные потенциалы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Без какой-либо оглядки на ДНЯО западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов, активно вовлекает неядерных союзников во все более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика», — сказал он.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли проект обращения к парламентариям западных стран из-за данных о планах передачи ядерного оружия Украине. Обращение направлено в Великобританию, Францию, Германию, а также в Европарламент и ООН.

30 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире возможен ядерный апокалипсис.