В МИД РФ заявили о наращивании Западом ядерного потенциала
При этом в "схемы предоставления ядерного зонтика" вовлекаются и неядерные союзники, отмечает посол Белоусов
02 мая 2026, 12:33, ИА Амител
Западная ядерная тройка наращивает свои ядерные потенциалы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов, передает ТАСС.
«Без какой-либо оглядки на ДНЯО западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов, активно вовлекает неядерных союзников во все более дестабилизирующие схемы предоставления ядерного зонтика», — сказал он.
Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли проект обращения к парламентариям западных стран из-за данных о планах передачи ядерного оружия Украине. Обращение направлено в Великобританию, Францию, Германию, а также в Европарламент и ООН.
30 апреля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мире возможен ядерный апокалипсис.
Они нам никогда не простят декрет об аннулировании всех государственных займов царского и Временного правительств от 21 января (3 февраля) 1918 г. Подписанный председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета Я. Све́рдловым!...
Они наращивают, а мы?