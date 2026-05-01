Такой день. Первомай в Барнауле и травма пассажирки в автобусе

О главных событиях региона за 1 мая

01 мая 2026, 20:57, ИА Амител

Первомай в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава города Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Праздником Весны и Труда, который отмечают в России 1 мая. Он подчеркнул, что Первомай — это праздник обновления и добрых перемен, символ глубокого уважения к человеку труда. Вячеслав Франк напомнил, что за каждым успехом малой родины стоят усилия самых разных коллективов — рабочих, инженеров, педагогов, врачей, представителей бизнеса и многих других.

1 мая в Нагорном парке Барнаула — столице Алтайского края — прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести". Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей и гостей краевой столицы с Праздником Весны и Труда, подчеркнув вековую историю торжества. Он отметил, что традиция собираться 1 Мая у стелы "Город трудовой доблести" сохранится надолго — как символ благодарности труженикам разных поколений, внесшим вклад в развитие Барнаула, Алтайского края и всей России.

Сегодня состоялось шествие профсоюзов и политических партий в честь 1 мая, сообщает amic.ru. Участники прошли по проспекту Ленина в Барнауле от Дома союзов до площади Советов. В одной колонне шли разные трудовые коллективы, а также представители партий "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия", представители трудотрядов и студенчества, активисты и ветераны профсоюзного движения.

Летний парковый сезон в Барнауле стартовал 1 мая. Посетителей ждут различные мероприятия для всей семьи: концерты, интерактивы, состязания, ярмарки, мастер-классы, розыгрыши призов и другое.

Днем 1 мая в Барнауле на улице Челюскинцев большегруз повредил контактную сеть трамвая. На участке от Партизанской до Молодежной провода провисают или полностью оборваны и находятся на проезжей части. Из-за этого маршрут временно изменен.

В Бийске пассажирку автобуса госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника — травма произошла из‑за проезда через искусственную неровность на дороге. Инцидент случился в районе вокзала: когда автобус проезжал участок с искусственной неровностью, транспортное средство сильно подбросило, в результате чего одна из пассажирок получила травму. Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.