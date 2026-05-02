Врачи достали 12-сантиметровую спицу из "тазовой области" новосибирца

02 мая 2026, 16:04, ИА Амител

Медики в больнице / Фото: amic.ru

В Новосибирске врачи горбольницы № 1 удалили спицу из тела пациента, пишет "КП-Новосибирск".

Сибиряк жаловался медикам на резкую боль в нижней части живота. Сначала врачи предположили, что у него воспаление аппендикса, но обследование на компьютерном томографе выявило другую причину недомогания.

«В тазовой области пациента медики увидели тонкий металлический предмет. Выяснилось, что это спица. Длина спицы составила 12 сантиметров, что примерно равно размеру шариковой ручки», — рассказали изданию в больнице.

Хирург сразу направил пациента в операционную и успешно извлек спицу из его тела. Сам пострадавший не рассказал, как именно предмет оказался внутри — он утверждает, что узнал о спице только от врачей.

Сейчас мужчина восстанавливается и чувствует себя удовлетворительно, его жизни ничего не угрожает.