Барнаулец отправил мошенникам 30 тысяч рублей, пытаясь оформить страховку

Аферист сослался на сбой в работе ПО

02 мая 2026, 10:06, ИА Амител

38-летний житель Барнаула перевел мошенникам свыше 30 тысяч рублей под предлогом оформления страхового полиса, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся работником страховой компании. Он предложил оформить страховку за четыре тысячи рублей, и мужчина совершил онлайн-перевод. Затем страховой агент вновь запросил такую же сумму, сославшись на сбой в работе программного обеспечения. Потерпевший поверил ему.

Затем мужчине предложили еще три выгодных предложения по страхованию. Для выкупа этих страховок он перевел около 23 тысячи рублей.

Поняв, что стал жертвой мошенников, барнаулец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".