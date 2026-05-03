Врач назвал безопасное количество шашлыка, которое можно съесть за раз

Превышение нормы может привести к неприятным последствиям

03 мая 2026, 19:08, ИА Амител

Шашлыки / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья — вопрос, особенно актуальный в майские праздники. В беседе с aif.ru врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков пояснил, что безопасная порция мяса за один прием пищи довольно ограничена.

«За один прием пищи у нас нормально переваривается примерно 100–150 граммов мяса в готовом виде. То есть если съесть килограмм шашлыка, то нормально перевариваться ничего не будет. Чтобы все нормально обработалось в желудке, а все белковые компоненты, аминокислоты усвоились в кишечнике, нужно ориентироваться на 100–150 граммов», — пояснил специалист.

По словам врача, превышение этой нормы может привести к неприятным последствиям — тяжести, вздутию и дискомфорту, а также оставить неприятное послевкусие. Организм просто не справляется с переработкой избыточного количества белка за один раз.

Эксперт также отметил, что при выборе мяса лучше избегать готовых маринованных вариантов из магазина и отдавать предпочтение самостоятельному приготовлению, чтобы контролировать состав и качество продукта.

Ранее врач объяснила, почему нельзя запивать шашлык холодными напитками.