Короткое замыкание электросчетчика привело к пожару в частном доме на Алтае

Огонь потушили на площади около 160 "квадратов"

02 мая 2026, 17:03, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В селе Малый Бащелак Чарышского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар ликвидирован на площади порядка 160 "квадратов". Огнем уничтожены крыша, потолочные перекрытия, личные вещи и мебель, также повреждены стены. 

На месте пожара работали десять пожарных и добровольцев, три автоцистерны. Как отметили в МЧС, благодаря пожарному извещателю из квартиры эвакуировались женщина и трое несовершеннолетних детей. Пострадавших нет.

Причиной возгорания, по данным ведомства, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — произошло короткое замыкание электросчетчика на веранде дома.

Комментарии 4

Гость

17:07:23 02-05-2026

срочно отменить электросчетчики.

........

17:55:42 02-05-2026

Почему счетчик на веранде а не на фасаде дома снаружи или на опоре? При замыкании в счетчике должны автоматы сработать и отключить напряжение.

ДМВ

18:23:39 02-05-2026

........ (17:55:42 02-05-2026) Почему счетчик на веранде а не на фасаде дома снаружи или на... "Электросчётчиком" могли обозвать электрощиток, а "замыканием"- наоборот, плохой и греющийся контакт.

гость

20:23:12 02-05-2026

Такие вот счетчики. У нас так же было, автомат не сработал, хорошо что дома были, увидели.

