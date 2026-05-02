Короткое замыкание электросчетчика привело к пожару в частном доме на Алтае
Огонь потушили на площади около 160 "квадратов"
02 мая 2026, 17:03, ИА Амител
В селе Малый Бащелак Чарышского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Пожар ликвидирован на площади порядка 160 "квадратов". Огнем уничтожены крыша, потолочные перекрытия, личные вещи и мебель, также повреждены стены.
На месте пожара работали десять пожарных и добровольцев, три автоцистерны. Как отметили в МЧС, благодаря пожарному извещателю из квартиры эвакуировались женщина и трое несовершеннолетних детей. Пострадавших нет.
Причиной возгорания, по данным ведомства, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — произошло короткое замыкание электросчетчика на веранде дома.
17:07:23 02-05-2026
срочно отменить электросчетчики.
17:55:42 02-05-2026
Почему счетчик на веранде а не на фасаде дома снаружи или на опоре? При замыкании в счетчике должны автоматы сработать и отключить напряжение.
18:23:39 02-05-2026
........ (17:55:42 02-05-2026) Почему счетчик на веранде а не на фасаде дома снаружи или на... "Электросчётчиком" могли обозвать электрощиток, а "замыканием"- наоборот, плохой и греющийся контакт.
20:23:12 02-05-2026
Такие вот счетчики. У нас так же было, автомат не сработал, хорошо что дома были, увидели.