Короткое замыкание электросчетчика привело к пожару в частном доме на Алтае

Огонь потушили на площади около 160 "квадратов"

02 мая 2026, 17:03, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Малый Бащелак Чарышского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар ликвидирован на площади порядка 160 "квадратов". Огнем уничтожены крыша, потолочные перекрытия, личные вещи и мебель, также повреждены стены.

На месте пожара работали десять пожарных и добровольцев, три автоцистерны. Как отметили в МЧС, благодаря пожарному извещателю из квартиры эвакуировались женщина и трое несовершеннолетних детей. Пострадавших нет.

Причиной возгорания, по данным ведомства, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — произошло короткое замыкание электросчетчика на веранде дома.