С мессенджера Max сняли метку "шпионское ПО"
Сервис Cloudflare считал приложение шпионским два дня
02 мая 2026, 11:32, ИА Амител
Сервис Cloudflare снял отметку "шпионское ПО" с сайта российского мессенджера Max, пишет "Коммерсант".
Пометку шпионского приложения выдали мессенджеру 30 апреля. В Max заявили, что это связано с технической ошибкой — "неверной интерпретацией заголовков запросов".
Ранее появление подобной метки привело к удалению из App Store приложения Telega — неофициального клиента Telegram. Разработчики клиента пожаловались на Apple в ФАС. Они заявили, что столкнулись с непрозрачными основаниями решений Apple, отсутствием срока на устранение возможных нарушений, а также автоматической рассылкой пользователям уведомления "Вредоносное ПО".
А что от этого изменилось?