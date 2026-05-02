С мессенджера Max сняли метку "шпионское ПО"

Сервис Cloudflare считал приложение шпионским два дня

02 мая 2026, 11:32, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Сервис Cloudflare снял отметку "шпионское ПО" с сайта российского мессенджера Max, пишет "Коммерсант".

Пометку шпионского приложения выдали мессенджеру 30 апреля. В Max заявили, что это связано с технической ошибкой — "неверной интерпретацией заголовков запросов".

Ранее появление подобной метки привело к удалению из App Store приложения Telega — неофициального клиента Telegram. Разработчики клиента пожаловались на Apple в ФАС. Они заявили, что столкнулись с непрозрачными основаниями решений Apple, отсутствием срока на устранение возможных нарушений, а также автоматической рассылкой пользователям уведомления "Вредоносное ПО".

