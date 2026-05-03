Жителям Алтайского края рассказали, как изменится зарплата из-за майских праздников

При стандартной пятидневной неделе в мае предусмотрено 19 рабочих дней

03 мая 2026, 17:45, ИА Амител

В мае сотрудники с фиксированным окладом получат привычную заработную плату, несмотря на праздничные дни и сокращенное количество рабочих дней. Однако первая выплата — аванс — может оказаться ниже обычного из-за особенностей расчета, пояснил представитель сервиса SuperJob.

При стандартной пятидневной неделе в мае предусмотрено 19 рабочих дней, что увеличивает стоимость одного рабочего дня. Аванс рассчитывается только за фактически отработанное время с 1-го по 15-е число, и в этом году на этот период приходится девять рабочих дней. На вторую половину месяца — десять дней, поэтому первая выплата получается меньше, а вторая — больше, при этом общий доход за месяц остается неизменным.

Например, при окладе 57 тысяч рублей стоимость одного рабочего дня составит три тысячи рублей. За первые девять рабочих дней начисляется 27 тысяч рублей до вычета налога, за оставшиеся десять дней — 30 тысяч рублей. После удержания НДФЛ в размере 13% суммы составят 23 490 рублей и 26 100 рублей соответственно. В итоге общий доход за май — 49 590 рублей — соответствует стандартному месячному заработку после налогообложения.

Отдельно отмечается, что работа в нерабочие праздничные и выходные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере.

При этом для сотрудников с почасовой оплатой или сдельной системой доход напрямую зависит от количества отработанных часов или объема выполненной работы. Из-за дополнительных выходных в мае их заработок может оказаться ниже, чем в другие месяцы.