В морском терминале в Туапсе более суток спустя потушили пожар

02 мая 2026, 18:36, ИА Амител

Обстановка в Туапсе / Фото: Мария Чалая / ТАСС

Пожар в морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован, сообщил оперштаб Краснодарского края. Возгорание произошло более суток назад из-за атаки БПЛА.

Всего в ликвидации участвовали около 130 спасателей и свыше 40 единиц техники.

В ночь на 1 мая в морском терминале в Туапсе в четвертый раз с середины апреля начался пожар после атаки беспилотников. К середине дня пожарные собрали и вывезли 13,3 тыс. кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси. Эвакуировали более 80 человек.

Предыдущий пожар на НПЗ в Туапсе произошел 28 апреля. Его тушили два дня и ликвидировали 30 апреля.