"Зато стоимость проезда растет". Барнаульцы жалуются на нехватку автобусов

Жители краевой столицы утверждают, что вечером стало сложно "куда бы то ни было уехать"

02 мая 2026, 15:01, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульцы жалуются на нехватку общественного транспорта. Жительница краевой столицы написала Telegram-каналу Barnaul 22, что после 20:00 в выходные и праздничные дни тяжело уехать в центр города.

Она рассказала, что 1 мая с 20:30 с остановки "Докучаево" в центр не было ни 53-го, ни 144-го автобусов, ни 6-го троллейбуса. При этом ТЦ работают до 21:00, отмечает женщина.

«На чем людям уезжать с работы? Зато стоимость проезда растет — отлично! Как же этот вопрос решают в других городах, где транспорт ходит до 24:00?» — пишет жительница Барнаула.

В комментариях к посту барнаульцы также поделились недовольством:

«Да неважно, в центр или из центра. После девяти вечера вообще куда бы то ни было уехать крайне сложно стало. И в будни, и в выходные»;

«После девяти пытались уехать с Балтийской в центр. Увы. В других городах этот вопрос решается наличием муниципального транспорта и отсутствием частных перевозчиков»;

«Это касается не только выходных, транспорт работает через пень-колоду, вечером, по задумке гордумы, наверное, люди должны быть дома. И нечего задерживаться на работе, гулять по городу или посещать всякие ТЦ»;

«Некогда заниматься транспортом... Штрафы да налоги на первом месте».

Напомним, с 1 мая в Барнауле изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость проезда составляет 45 рублей на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 76, 77, 78 и 120. С 4 мая стоимость проезда составит 50 рублей на маршруте № 144.