"Зато стоимость проезда растет". Барнаульцы жалуются на нехватку автобусов
Жители краевой столицы утверждают, что вечером стало сложно "куда бы то ни было уехать"
02 мая 2026, 15:01, ИА Амител
Барнаульцы жалуются на нехватку общественного транспорта. Жительница краевой столицы написала Telegram-каналу Barnaul 22, что после 20:00 в выходные и праздничные дни тяжело уехать в центр города.
Она рассказала, что 1 мая с 20:30 с остановки "Докучаево" в центр не было ни 53-го, ни 144-го автобусов, ни 6-го троллейбуса. При этом ТЦ работают до 21:00, отмечает женщина.
«На чем людям уезжать с работы? Зато стоимость проезда растет — отлично! Как же этот вопрос решают в других городах, где транспорт ходит до 24:00?» — пишет жительница Барнаула.
В комментариях к посту барнаульцы также поделились недовольством:
- «Да неважно, в центр или из центра. После девяти вечера вообще куда бы то ни было уехать крайне сложно стало. И в будни, и в выходные»;
- «После девяти пытались уехать с Балтийской в центр. Увы. В других городах этот вопрос решается наличием муниципального транспорта и отсутствием частных перевозчиков»;
- «Это касается не только выходных, транспорт работает через пень-колоду, вечером, по задумке гордумы, наверное, люди должны быть дома. И нечего задерживаться на работе, гулять по городу или посещать всякие ТЦ»;
- «Некогда заниматься транспортом... Штрафы да налоги на первом месте».
Напомним, с 1 мая в Барнауле изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость проезда составляет 45 рублей на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 76, 77, 78 и 120. С 4 мая стоимость проезда составит 50 рублей на маршруте № 144.
15:21:55 02-05-2026
Бедные барнаульцы! Совсем скоро будете ходить пешком. При таком тарифе автобусники не смогут больше вас возить. Называется приплыли!
19:06:50 02-05-2026
Афиноген (15:21:55 02-05-2026) Бедные барнаульцы! Совсем скоро будете ходить пешком. При та... Прекращай сказки рассказывать
09:13:42 03-05-2026
Чучмек (19:06:50 02-05-2026) Прекращай сказки рассказывать... Как говорится посмотрим. Не долго осталось видеть автобусы на улицах.
08:11:47 04-05-2026
Афиноген (15:21:55 02-05-2026) Бедные барнаульцы! Совсем скоро будете ходить пешком. При та... настало время удивительных историй?
15:50:16 02-05-2026
Малогабаритные автобусы в городе должны дополнять общественный транспорт, а не становиться его основой. Барнаул не районный центр, а краевой.
09:44:53 03-05-2026
Гость (15:50:16 02-05-2026) Малогабаритные автобусы в городе должны дополнять общественн... а Haval JOLION подходит под категорию "малогабаритный автобус"?
16:30:04 02-05-2026
Жители края заслуживаю много хорошего, кроме бесконечного строительства человейников.
17:29:26 02-05-2026
а на каком основании ещё работает Телега-канал Барнаул22 ?
17:31:10 02-05-2026
Почему так долго не могут решить проблему с транспортом в городе? Кто виноват а этом?
19:11:34 02-05-2026
Гость (17:31:10 02-05-2026) Почему так долго не могут решить проблему с транспортом в го... Потому что чиновники администрации, отвечающие за работу общественного транспорта, рукоположены на свои места самими транспортниками
20:06:57 02-05-2026
Гость (17:31:10 02-05-2026) Почему так долго не могут решить проблему с транспортом в го... Транспорт городской? Городской. Кто отвечает за городские дела? Ну вот и ответ на ваш вопрос. Значит кому-то так выгодно, чтобы людей как скот возили. Правда, иногда и люди сами как скоты бывают.
08:22:15 04-05-2026
Гость (20:06:57 02-05-2026) Транспорт городской? Городской. Кто отвечает за городские де... это правда. несколько дней назад ехала в 65 маршрутке, а там дым стоит, хоть святых выноси. поинтересовалась у курящего водятла, сфигале? на что он мне ответил: ну висит и чо? и спокойно продолжил курить. это было на Калинина, и у него минут через 10 конечная, если что.
скот натуральный, не понимающий кто такие люди.
номер автобуса К131УВ, 28.04. маршрут, согласно информации внутри, обслуживает ИП Олыбова Елена Евгеньевна, зарегистрированная в г. Новоалтайске.
21:04:04 02-05-2026
Гость (17:31:10 02-05-2026) Почему так долго не могут решить проблему с транспортом в го... Надо президенту писать
12:07:13 03-05-2026
Гость (21:04:04 02-05-2026) Надо президенту писать ... Он у нас незнайка)
17:36:37 02-05-2026
Был недавно в Барнауле, ехал от Центральной гостинице до музея Город. В автобусе было противно взяться за поручни, сесть не решился, сидение чумазое. Автобус дырявый. Кошмар и ужас.
18:29:59 02-05-2026
ВКл. (17:36:37 02-05-2026) Был недавно в Барнауле, ехал от Центральной гостинице до муз... номер маршрута автобуса конечно же не помните ?!
08:26:26 04-05-2026
Шинник (18:29:59 02-05-2026) номер маршрута автобуса конечно же не помните ?!... 65, 75, 2, 47- это тазы с гайками, которые я знаю. там не то, что за поручни взяться или упасигосподи присесть, там бы пол не провалился...
20:27:40 02-05-2026
А чиновники плюшки получили и по фигу, кто и куда не может уехать. Их отсиженные зады увезут хоть куда. А сожрав чужие плюшки, как будешь требовать, чтобы работали хозяева плюшек?
07:41:49 03-05-2026
Кстати, самым обеспеченным выглядит 55 маршрут, похоже это направление по созданию комфорта в приоритете не случайно
11:43:29 03-05-2026
Гость (21:04:04 02-05-2026) Надо президенту писать ... которому?
12:08:20 03-05-2026
Воронковы с Ведяшкиными давно мышей не ловят?
09:47:20 04-05-2026
Ещё один плюсик в колоночку "Причина уехать" из этой фасадоободранной, вечно нечищеной зимой, песко-пыльной годами не метённой лето, осенью, весной ЧЁРНОЙ ДЫРЫ под гордым названием БАРНАУЛ - СТОЛИЦА МИРА!!!!! На которую горчинушам пос...ь. Лишь бы во время понавтыкать на Ленинский флажков, да поставить себе галочку: "Я- молодец, я для города вот чего сделал!"