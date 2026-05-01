Опрос: 73% опрошенных россиян одобряют работу Владимира Путина
Работу правительства положительно оценили 45% россиян
01 мая 2026, 18:49, ИА Амител
Согласно результатам еженедельного опроса "ФОМнибус", опубликованным на сайте ФОМ, большинство граждан России выражают доверие президенту Владимиру Путину: его работу одобряют 73% респондентов. При этом доля тех, кто не доверяет главе государства, составила 17%, а негативно оценивают его деятельность — 13%, пишет РИА Новости.
Оценка работы правительства оказалась менее однозначной: положительно ее оценили 45% россиян, тогда как 33% с этим не согласились. Отдельно респонденты высказались о работе премьер‑министра Михаила Мишустина: 54% назвали ее хорошей, а 16% придерживаются противоположной точки зрения.
Опрос также затронул гипотетический сценарий выборов в Государственную Думу РФ, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. Распределение предпочтений россиян выглядит так: 37% проголосовали бы за партию "Единая Россия", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% поддержали бы КПРФ, 6% выбрали бы "Новых людей", а 3% проголосовали бы за "Справедливую Россию".
Исследование проводилось 24–26 апреля методом интервью по месту жительства среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Участники опроса проживают в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,6%.
20:32:30 01-05-2026
"Опрос: 73% опрошенных россиян одобряют работу Владимира Путина" "Работу правительства положительно оценили 45% россиян"----------- Такого, принципиально быть не может. А на самом деле, не нужно обманывать. У Бога сказано - "Говорящие ложь погибнут и не спасутся. Лживый язык ненавидим Господом и праведник ненавидит лживые слова. В Библии дьявол назван клеветником, лжецом и отцом лжи. Поэтому верующие должны удаляться от лжи и говорить друг другу истину"
21:18:19 01-05-2026
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. (с)
14:00:23 02-05-2026
Гость (21:18:19 01-05-2026) Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. (с) ... Ниже заголовка все три пункта сошлись.
21:52:03 01-05-2026
Почему задаётся все время один и тот же абстрактный вопрос? Почему не задаются другие вопросы? Вы одобряете СВО? Вы согласны с повышениеи утиль сбора на авто?
14:12:32 02-05-2026
Внимательный из Б (21:52:03 01-05-2026) Почему задаётся все время один и тот же абстрактный вопрос? ... При таких опросах обязательно задают вопрос об одобрении СВО.
Не один раз проходил такие опросы, отвечаю так, что хоть завтра в кутузку как политзаключенного, но на общий результат это, по-видимому, не влияет, не думаю, что один я такой.
22:57:35 01-05-2026
Все верно. Опрос проводился ведь среди граждан РФ работающих в Кремле? Не в в регионах же опрашивать людей.
09:20:39 02-05-2026
Гость (22:57:35 01-05-2026) Все верно. Опрос проводился ведь среди граждан РФ работающих... Мне дважды звонили из ОВЦЫОМА с вопросом - Вы поддерживаете ВВП? - Как можно поддерживать....?
11:53:05 02-05-2026
Гость (09:20:39 02-05-2026) Мне дважды звонили из ОВЦЫОМА с вопросом - Вы поддерживаете ... номера незнакомые?
возможно звонили мошенники.
07:02:52 02-05-2026
Доверие упало в два раза. Было-то 146%...
08:52:42 02-05-2026
графу против всех - верните, тогда все вместе посчитаем
10:59:00 02-05-2026
Все опросы помоему ложные
11:25:52 02-05-2026
Бородатый анекдот.
18:01:35 02-05-2026
Работаю на маленком предприятии - человек 60. Ни одного не знаю кто бы Путину доверял и одобрял его движуху.
20:04:02 02-05-2026
Гость (18:01:35 02-05-2026) Работаю на маленком предприятии - человек 60. Ни одного не... В Киеве?
02:41:35 03-05-2026
У всех кто близко к власти рейтинг менее 50%, т.е одобрение меньше, чем неодобрение. Бояре плохие - царь хороший. Что будет в 2030 году? Гражданская война? Где самые близкие соратники? Шойгу ? Чубайс? Мишустин - он хороший администратор, но не вождь? Если в ближайшие год-два не будет явного претендента - опять очередной переворот? Устала Россия от них.