Работу правительства положительно оценили 45% россиян

01 мая 2026, 18:49, ИА Амител

Согласно результатам еженедельного опроса "ФОМнибус", опубликованным на сайте ФОМ, большинство граждан России выражают доверие президенту Владимиру Путину: его работу одобряют 73% респондентов. При этом доля тех, кто не доверяет главе государства, составила 17%, а негативно оценивают его деятельность — 13%, пишет РИА Новости.

Оценка работы правительства оказалась менее однозначной: положительно ее оценили 45% россиян, тогда как 33% с этим не согласились. Отдельно респонденты высказались о работе премьер‑министра Михаила Мишустина: 54% назвали ее хорошей, а 16% придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос также затронул гипотетический сценарий выборов в Государственную Думу РФ, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. Распределение предпочтений россиян выглядит так: 37% проголосовали бы за партию "Единая Россия", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% поддержали бы КПРФ, 6% выбрали бы "Новых людей", а 3% проголосовали бы за "Справедливую Россию".

Исследование проводилось 24–26 апреля методом интервью по месту жительства среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Участники опроса проживают в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,6%.



