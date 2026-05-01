Указ подписан за особые трудовые заслуги перед государством и народом

01 мая 2026, 20:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом, пишет РИА Новости.

Среди удостоенных высокой награды:

Леонид Бобе — начальник лаборатории Научно‑исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш");

Марина Неёлова — артистка московского театра "Современник";

Николай Руссу — генеральный директор АО "Мостострой‑11";

Анатолий Свиридов — токарь воронежского ООО "Электронспецтехника";

Шлема Спектор — доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области.

Кроме того, почетный знак "За успехи в труде" вручили коллективу РГХПУ имени Строганова. Напомним, звание Героя Труда РФ было учреждено в 2013 году, а почетный знак "За успехи в труде" — в 2021 году.



