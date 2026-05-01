Владимир Путин наградил пятерых россиян званием Героя Труда

Указ подписан за особые трудовые заслуги перед государством и народом

01 мая 2026, 20:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом, пишет РИА Новости.

Среди удостоенных высокой награды:

  • Леонид Бобе — начальник лаборатории Научно‑исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш");
  • Марина Неёлова — артистка московского театра "Современник";
  • Николай Руссу — генеральный директор АО "Мостострой‑11";
  • Анатолий Свиридов — токарь воронежского ООО "Электронспецтехника";
  • Шлема Спектор — доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области.

Кроме того, почетный знак "За успехи в труде" вручили коллективу РГХПУ имени Строганова. Напомним, звание Героя Труда РФ было учреждено в 2013 году, а почетный знак "За успехи в труде" — в 2021 году.

Комментарии 5

Шинник

21:04:24 01-05-2026

а ты знаешь что необходимо для звания "Герой труда" в РФ ?

Musik

09:15:14 02-05-2026

Шинник (21:04:24 01-05-2026) а ты знаешь что необходимо для звания "Герой труда" в РФ ?... вкалывать. я так предполагаю.

Гость

10:29:26 02-05-2026

Шинник (21:04:24 01-05-2026) а ты знаешь что необходимо для звания "Герой труда" в РФ ?... 5 человек из 140 миллионов.

Musik

22:16:32 01-05-2026

Хоть кто-то работает нормально... Не то что вы...

гость

22:29:13 01-05-2026

Блат?

