Владимир Путин наградил пятерых россиян званием Героя Труда
Указ подписан за особые трудовые заслуги перед государством и народом
01 мая 2026, 20:29, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Российской Федерации пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом, пишет РИА Новости.
Среди удостоенных высокой награды:
- Леонид Бобе — начальник лаборатории Научно‑исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш");
- Марина Неёлова — артистка московского театра "Современник";
- Николай Руссу — генеральный директор АО "Мостострой‑11";
- Анатолий Свиридов — токарь воронежского ООО "Электронспецтехника";
- Шлема Спектор — доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области.
Кроме того, почетный знак "За успехи в труде" вручили коллективу РГХПУ имени Строганова. Напомним, звание Героя Труда РФ было учреждено в 2013 году, а почетный знак "За успехи в труде" — в 2021 году.
21:04:24 01-05-2026
а ты знаешь что необходимо для звания "Герой труда" в РФ ?
09:15:14 02-05-2026
Шинник (21:04:24 01-05-2026) а ты знаешь что необходимо для звания "Герой труда" в РФ ?... вкалывать. я так предполагаю.
10:29:26 02-05-2026
Шинник (21:04:24 01-05-2026) а ты знаешь что необходимо для звания "Герой труда" в РФ ?... 5 человек из 140 миллионов.
22:16:32 01-05-2026
Хоть кто-то работает нормально... Не то что вы...
22:29:13 01-05-2026
Блат?