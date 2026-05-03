Россиянам назвали сферы с наибольшим числом вакансий для пенсионеров

Квалифицированные специалисты высокого уровня остаются востребованными и после выхода на пенсию

03 мая 2026, 20:05, ИА Амител

Пенсионер, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России наибольшее количество вакансий для людей пенсионного возраста сосредоточено в ряде прикладных и сервисных профессий. К таким выводам пришли аналитики SuperJob в исследовании для РИА Новости, отметив, что судить о доступности работы для возрастных соискателей приходится косвенно.

«Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна (возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено), поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей», — обращают внимание аналитики.

«На какие позиции работодатели чаще всего рассматривали резюме соискателей пенсионного возраста: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар», — говорится в исследовании.

При этом эксперты подчеркивают, что квалифицированные специалисты высокого уровня остаются востребованными и после выхода на пенсию, продолжая работать в своей сфере без существенных ограничений.

Если же речь идет о поиске новой работы, мужчины пенсионного возраста чаще откликаются на вакансии охранников, водителей, курьеров и рабочих специальностей. Женщины в аналогичной ситуации, как правило, рассматривают позиции сиделок, продавцов, вахтеров, бухгалтеров, а также упаковщиц и фасовщиц.