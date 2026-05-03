Россиянам назвали сферы с наибольшим числом вакансий для пенсионеров
Квалифицированные специалисты высокого уровня остаются востребованными и после выхода на пенсию
03 мая 2026, 20:05, ИА Амител
В России наибольшее количество вакансий для людей пенсионного возраста сосредоточено в ряде прикладных и сервисных профессий. К таким выводам пришли аналитики SuperJob в исследовании для РИА Новости, отметив, что судить о доступности работы для возрастных соискателей приходится косвенно.
«Возрастная дискриминация при трудоустройстве незаконна (возрастные пожелания в вакансиях указывать запрещено), поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, мы можем лишь косвенно, анализируя отклики работодателей на резюме возрастных соискателей», — обращают внимание аналитики.
«На какие позиции работодатели чаще всего рассматривали резюме соискателей пенсионного возраста: разнорабочий, повар и пекарь, машинист спецтехники, горничная и уборщик, производитель работ, санитар», — говорится в исследовании.
При этом эксперты подчеркивают, что квалифицированные специалисты высокого уровня остаются востребованными и после выхода на пенсию, продолжая работать в своей сфере без существенных ограничений.
Если же речь идет о поиске новой работы, мужчины пенсионного возраста чаще откликаются на вакансии охранников, водителей, курьеров и рабочих специальностей. Женщины в аналогичной ситуации, как правило, рассматривают позиции сиделок, продавцов, вахтеров, бухгалтеров, а также упаковщиц и фасовщиц.
20:33:53 03-05-2026
не, не,не. Погоди.
Пенсионер по возрасту или по "вредному производству" ?
Если тебе 60, и ты 20 лет провёл на Шинном - Welcome !!!!
а если тебе 60 и ты "ком с горы" - "извините, все вакансии уже заняты"
00:47:40 04-05-2026
Шинник (20:33:53 03-05-2026) не, не,не. Погоди.Пенсионер по возрасту или по "вредному... На шинном свет клином не сошелся
07:24:16 04-05-2026
Шинник (20:33:53 03-05-2026) не, не,не. Погоди.Пенсионер по возрасту или по "вредному... У "кома с горы" в 60 со здоровьем может быть много лучше, чем после 20 лет на шинном. Так что понятно, кому отдадут предпочтение.
08:21:40 04-05-2026
Нищая пенсия, загонит пенсионеров и на шинник, и другие вредные производства.