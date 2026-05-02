Мэр Барнаула поздравил с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны

Светлана Ерыгина рассказала, как в 1997 году создавала в Барнауле общество блокадников

02 мая 2026, 13:34, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил ветерана Великой Отечественной войны Светлану Ерыгину с наступающим Днем Победы, сообщает пресс-центр мэрии.

Светлана Михайловна родилась в Ленинграде. В 1942 году вместе с матерью была эвакуирована в Челябинск. После войны вернулась в родной город. В Барнаул приехала в 1963 году вслед за мужем, кадровым военным после демобилизации. 30 лет трудилась в швейном объединении.

Светлана Ерыгина рассказала мэру, как в 1997 году создавала в Барнауле общество блокадников:

«Сначала мы активизировали работу в Ленинском районе, потом начали создавать секции блокадников во всех районах города, а уже в 2007 году мы создали Алтайскую краевую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда"».

По ее инициативе в 2014 году была издана книга "Они пережили блокаду" — воспоминания детей Ленинграда, переживших это тяжелое время.

Вячеслав Франк поблагодарил Светлану Михайловну за патриотическую работу, которую она проводит в барнаульских учебных учреждениях, и пожелал крепкого здоровья, жизненной энергии и терпения.