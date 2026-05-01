Депутат Госдумы предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей
Глава фракции "Справедливая Россия" считает необходимым закрепить минимальную почасовую оплату труда в законодательстве
01 мая 2026, 17:50, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже 60 тысяч рублей. В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что текущий официальный МРОТ в России — чуть выше 27 тысяч рублей — существенно ниже необходимого уровня.
Миронов отметил, что 1 мая партия проводит традиционную маевку, которая служит еще одной площадкой для озвучивания требований по защите прав трудящихся в стране. Среди ключевых предложений — не только повышение МРОТ, но и приравнивание к этой же отметке минимального уровня пенсий.
По мнению парламентария, оба показателя должны составлять не менее 60 тысяч рублей. Кроме того, Сергей Миронов считает необходимым закрепить в законодательстве норму о минимальной почасовой оплате труда.
Ранее в Госдуме поддержали идею введения почасового МРОТ. Депутат Светлана Бессараб назвала инициативу логичным шагом, отметив, что многие компании уже используют такие расчеты.
19:41:00 01-05-2026
Десантник, предложи установить ЗП депутатам и сенаторам в размере прожиточного минимума региона, который они представляют. И, как на скользких салазках, в президенты вылетишь. Избиратели будут только рады))) Но почему то молчишь...
21:39:37 03-05-2026
Гость (19:41:00 01-05-2026) Десантник, предложи установить ЗП депутатам и сенаторам в ра... Если Вы думаете, что это как-то пошатнет их благосостояние, то зря..
20:50:13 01-05-2026
"Я сам обманываться рад» — крылатая фраза из стихотворения А.С. Пушкина «Признание», означающая добровольный самообман, когда человек знает правду, но предпочитает верить в приятную иллюзию. Это состояние, при котором удобно выдавать желаемое за действительное, игнорируя реальные факты"
10:37:33 02-05-2026
Гость (20:50:13 01-05-2026) "Я сам обманываться рад» — крылатая фраза из стихотворения А... А что делать? Выбираем психушку вместо тюрьмы.
20:53:26 01-05-2026
этот Миронов обычный балабол. Сейчас у него приступ на фоне приближающихся выборов. Что то мне подсказывает, что его партия в сентябре пролетит как фанера над Парижем. За всю историю выборов в Думу его партия проходила только по партийным спискам. По одномандатным округам я что то не помню, что бы избирали от партии эсеров.
04:48:17 02-05-2026
али баба (20:53:26 01-05-2026) этот Миронов обычный балабол. Сейчас у него приступ на фоне ... Это "полезный идиот", протащут.
15:44:33 02-05-2026
да хоть 600 тыщ, все равно никто их не выплатит, если речь не идёт о госслужбе. и будут наши граждане работать по полдня по документам и все останутся при своих 28000.
15:49:27 02-05-2026
17:40:37 02-05-2026
Элен без ребят (15:49:27 02-05-2026) да хоть 600 тыщ, все равно никто их не выплатит, если речь н... А в госслужбе кто будет платить такие деньги? Если всем госслужащим даже оклад такой замутить, то всем депутатам придется завязки на кошельках подтянуть... А "десантнику" "едросы" никогда такого сделать не позволят. Да он и сам будет против, когда "протрезвеет" от бестолковых вбросов и поймет, что на свои доходы замахнулся...