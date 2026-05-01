Депутат Госдумы предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

Глава фракции "Справедливая Россия" считает необходимым закрепить минимальную почасовую оплату труда в законодательстве

01 мая 2026, 17:50, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже 60 тысяч рублей. В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что текущий официальный МРОТ в России — чуть выше 27 тысяч рублей — существенно ниже необходимого уровня.

Миронов отметил, что 1 мая партия проводит традиционную маевку, которая служит еще одной площадкой для озвучивания требований по защите прав трудящихся в стране. Среди ключевых предложений — не только повышение МРОТ, но и приравнивание к этой же отметке минимального уровня пенсий.

По мнению парламентария, оба показателя должны составлять не менее 60 тысяч рублей. Кроме того, Сергей Миронов считает необходимым закрепить в законодательстве норму о минимальной почасовой оплате труда.

Ранее в Госдуме поддержали идею введения почасового МРОТ. Депутат Светлана Бессараб назвала инициативу логичным шагом, отметив, что многие компании уже используют такие расчеты.