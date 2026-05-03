В Барнауле у села Гоньба в массовом ДТП погиб водитель иномарки

03 мая 2026, 18:32, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Днем 3 мая в Барнауле в районе села Гоньба произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария случилась около 14:40 на Гоньбинском тракте неподалеку от дома № 1к, сообщили в городской Госавтоинспекции. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Suzuki двигался в сторону поселка Научный Городок, однако в какой-то момент выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi Canter, за рулем которого находился 55-летний мужчина. После этого легковушка врезалась в попутный автомобиль ВИС под управлением 65-летнего водителя, а затем вновь оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Volkswagen, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

От полученных травм водитель Suzuki скончался на месте происшествия. Также пострадала 49-летняя пассажирка этого автомобиля. Травмы получили трое пассажиров Volkswagen — 67-летняя и 44-летняя женщины, а также 13-летний ребенок.

На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.