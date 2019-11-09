Правила расчета тарифа на вывоз мусора изменятся в России

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Также внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования. Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, учитываться не будет.

На документ отреагировал Российский экологический оператор (РЭО) — головная компания отрасли управления отходами. Как передает ТАСС, там уверены, что рентабельность компаний, занимающихся отходами, снизится в результате постановления правительства по тарифам.

"Снижает рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5 до 4%, в подавляющем большинстве случаев эти денежные средства могли быть реинвестированы в отрасль", — отметили в РЭО.

В компании считают, что в основах ценообразования не учтены многочисленные расходы, которые возникают у региональных операторов, а именно: создание и поддержка биллинговых систем, расширение и ремонт контейнерного парка, разработка систем контроля качества работы. Кроме того, остались нерешенными проблемы в тарифном регулировании, например, вычитание из расходов региональных операторов средств, которые они выручили от продажи вторичных ресурсов.

"Получается, чем хуже работаешь и меньше вторсырья выбираешь, тем выше тариф. В этой связи мы предлагаем доработать систему регулирования, создать стимулы для региональных операторов сортировать отходы, внедрять раздельный сбор, снижать объемы захоронения отходов", — добавили в РЭО.