В районе вокзала Бийска пассажирка автобуса получила травму позвоночника

Инцидент произошел во время проезда через искусственную неровность на дороге

01 мая 2026, 14:51, ИА Амител

Скорая помощь в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске пассажирку автобуса госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом позвоночника — травма произошла из‑за проезда через искусственную неровность на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе городской станции скорой помощи.

Инцидент случился в районе вокзала: когда автобус проезжал участок с искусственной неровностью, транспортное средство сильно подбросило, в результате чего одна из пассажирок получила травму. Женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу — врачи подозревают у нее компрессионный перелом позвоночника.

«При проезде искусственных неровностей будьте предельно внимательны и соблюдайте скоростной режим. Превышение допустимой скорости может привести к резкому толчку, а это создает серьезный риск для здоровья», — добавили медики.

Ранее сообщалось, что на Алтае водитель из Чеченской Республики выехал на встречную полосу и устроил ДТП. Автомобилиста привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения.