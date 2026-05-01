Барнаул отметил Первомай у стелы "Город трудовой доблести"

Возложение цветов к стеле объединило представителей власти, ветеранов и молодежь

01 мая 2026, 15:23, ИА Амител

Возложение цветов в Барнауле / Фото: официальный сайт города Барнаула

1 мая в Нагорном парке Барнаула — столице Алтайского края — прошла торжественная церемония возложения цветов к стеле "Город трудовой доблести", сообщается на официальном сайте Барнаула.

В мероприятии участвовали высокопоставленные лица региона и города: губернатор края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, сенатор Наталья Кувшинова, депутат Госдумы Иван Лоор, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО Юрий Земский, а также руководители силовых структур, участники специальной военной операции, депутаты Барнаульской городской Думы, представители Общественной палаты города и Совета женщин при главе Барнаула, ветеранских и военно‑патриотических объединений и промышленных предприятий города.

Губернатор Виктор Томенко поздравил жителей и гостей краевой столицы с Праздником Весны и Труда, подчеркнув вековую историю торжества. Он отметил, что традиция собираться 1 Мая у стелы "Город трудовой доблести" сохранится надолго — как символ благодарности труженикам разных поколений, внесшим вклад в развитие Барнаула, Алтайского края и всей России. Особые слова признательности глава региона адресовал трудовым коллективам, ветеранам и молодежи.

«Вы делаете все для того, чтобы связь между поколениями оставалась очень твердой и надежной, и мы были бы спокойны за будущее нашей страны. Сегодня здесь очень много молодых людей — и это замечательно», — отметил Томенко.

Губернатор добавил, что Россия сейчас переживает непростой период, и для сохранения независимости и достойного места в мире страна должна быть сильной.

«Ее мощь определяется Вооруженными Силами, но и наши усилия в сфере экономики, созидательного труда во многом определяют эту силу. Мы низко кланяемся нашим героям, память о погибших будет вечна, а поддержка семей участников СВО будет постоянной. Мы все сделаем для общей победы», — подчеркнул он.

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко также поздравил собравшихся.

Почтить память барнаульцев, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, пришли также представители промышленных предприятий Алтайского края, волонтеры и члены военно‑патриотических и военно‑спортивных клубов.

Напомним, звание "Город трудовой доблести" было присвоено Барнаулу указом президента РФ в 2021 году. Стела установлена в честь жителей города, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на местных предприятиях и проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность в годы войны. Ранее Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Первомаем.