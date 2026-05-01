В Барнауле изменили маршрут трамвая № 5 из‑за повреждения фурой контактной сети

Специалисты устраняют повреждение на пересечении улиц Молодежной и Челюскинцев

01 мая 2026, 16:54, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото очевидца / amic.ru

В Барнауле на пересечении улиц Молодежной и Челюскинцев повреждена контактная сеть — из‑за этого маршрут временно изменен. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

Специалисты уже на месте и делают все, чтобы как можно скорее восстановить движение в обычном режиме. А пока трамвай № 5 ходит так: от Барнаульского молочного комбината через Космонавтов, Малахова, Антона Петрова, Северо‑Западную, Ленина, Строителей, Красноармейский, Анатолия — до ст. Депо № 1.

Обратно — тем же путем, через Красноармейский, Анатолия, Ползунова — до площади Свободы. Ранее сообщалось, что фура снесла трамвайные провода на улице Челюскинцев. На участке от Партизанской до Молодежной провода провисают или полностью оборваны.