Первомай в Барнауле: колонны профсоюзов и партий прошли по проспекту Ленина

"Зарплаты выше, условия лучше!" — такие лозунги можно было увидеть на ярком первомайском шествии

01 мая 2026, 16:27, ИА Амител

Шествие профсоюзов и политических партий в честь 1 мая в Барнауле / Фото: amic.ru

Сегодня состоялось шествие профсоюзов и политических партий в честь 1 мая, сообщает корреспондент amic.ru. Участники прошли по проспекту Ленина в Барнауле от Дома союзов до площади Советов. В одной колонне шли разные трудовые коллективы, а также представители партий "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия", представители трудотрядов и студенчества, активисты и ветераны профсоюзного движения.

"Каждый из нас — часть большой трудовой семьи. И сегодня, в этот праздничный день, мы говорим спасибо: учителям и врачам, строителям и аграриям, инженерам и рабочим, всем, кто своим трудом делает жизнь лучше!"- отметил координатор Алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев.

Люди нарядные, многие в национальных костюмах, кто-то в красных косынках, с плакатами в руках, с требованием поднять зарплаты и создать достойные условия труда.

На площади Советов состоялся митинг, на котором выступили председатель профсоюзов алтайского края Иван Панов и председатель комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева. Прозвучали поздравления с праздником труда и мира!

«Сегодня очень непростое время. Но сегодня как никогда человек труда делает все для того, чтобы наша страна выстояла и процветала. Это самое главное. Особые слова благодарности нашим ветеранам, которые передают свой опыт, которые с нами в строю. В этот день я хочу пожелать всем вам и вашим семьям здоровья, успехов и, конечно же, скорейшего нам мира!» — отметила Ирина Солнцева.

Ранее сообщалось, что Барнаул отметил Первомай у стелы "Город трудовой доблести". Возложение цветов к стеле объединило представителей власти, ветеранов и молодежь.