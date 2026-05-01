НОВОСТИПроисшествия

На губернатора Свердловской области попытались напасть во время первомайского митинга

Нападавшего остановили и передали правоохранителям

01 мая 2026, 15:49, ИА Амител

Нападение на губернатора / Фото: стоп-кадр с видео соцсетей
Нападение на губернатора / Фото: стоп-кадр с видео соцсетей

Во время первомайского митинга на "Екатеринбург‑Арене" произошел инцидент: мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщает "Коммерсантъ".

Инцидент случился в тот момент, когда глава региона фотографировался с одной из участниц мероприятия. Нападавший резко подбежал к губернатору, но охрана оперативно среагировала и скрутила его.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, переданной изданию "Ъ‑Урал", мужчина передан правоохранительным органам — сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. При этом никто не пострадал.

В рамках первомайского митинга запланированы выступления губернатора Дениса Паслера, мэра Екатеринбурга Дениса Орлова, депутатов Законодательного собрания, а также творческие номера от местных коллективов. Ранее сообщалось, что Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне из-за вооруженного человека.

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru

В Барнауле полиция проводит проверку после нападения боксера на инвалида

По результатам обследования будет вынесено решение в соответствии с законодательством
НОВОСТИПроисшествия


 

Происшествия Нападения на людей
       

Комментарии 5

Avatar Picture
гость

16:41:01 01-05-2026

Бардак в области невмоготу стал людям?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:40 02-05-2026

Это только начало.Люди устали от всего происходящего!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:23:30 02-05-2026

Накипело...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:01 02-05-2026

Да кому он нужен?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:35:00 02-05-2026

На Шеварднадзе тоже нападали, оказалось, сам и организовывал.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров