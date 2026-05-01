На губернатора Свердловской области попытались напасть во время первомайского митинга

Нападавшего остановили и передали правоохранителям

01 мая 2026, 15:49, ИА Амител

Нападение на губернатора / Фото: стоп-кадр с видео соцсетей

Во время первомайского митинга на "Екатеринбург‑Арене" произошел инцидент: мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщает "Коммерсантъ".

Инцидент случился в тот момент, когда глава региона фотографировался с одной из участниц мероприятия. Нападавший резко подбежал к губернатору, но охрана оперативно среагировала и скрутила его.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, переданной изданию "Ъ‑Урал", мужчина передан правоохранительным органам — сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. При этом никто не пострадал.

В рамках первомайского митинга запланированы выступления губернатора Дениса Паслера, мэра Екатеринбурга Дениса Орлова, депутатов Законодательного собрания, а также творческие номера от местных коллективов.




