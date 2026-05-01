На губернатора Свердловской области попытались напасть во время первомайского митинга
Нападавшего остановили и передали правоохранителям
01 мая 2026, 15:49, ИА Амител
Во время первомайского митинга на "Екатеринбург‑Арене" произошел инцидент: мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера, сообщает "Коммерсантъ".
Инцидент случился в тот момент, когда глава региона фотографировался с одной из участниц мероприятия. Нападавший резко подбежал к губернатору, но охрана оперативно среагировала и скрутила его.
По информации департамента информационной политики Свердловской области, переданной изданию "Ъ‑Урал", мужчина передан правоохранительным органам — сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. При этом никто не пострадал.
В рамках первомайского митинга запланированы выступления губернатора Дениса Паслера, мэра Екатеринбурга Дениса Орлова, депутатов Законодательного собрания, а также творческие номера от местных коллективов. Ранее сообщалось, что Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне из-за вооруженного человека.
16:41:01 01-05-2026
Бардак в области невмоготу стал людям?
10:39:40 02-05-2026
Это только начало.Люди устали от всего происходящего!
11:23:30 02-05-2026
Накипело...
16:38:01 02-05-2026
Да кому он нужен?
20:35:00 02-05-2026
На Шеварднадзе тоже нападали, оказалось, сам и организовывал.