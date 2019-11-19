Бутиной предложили работу в Госдуме или в аппарате омбудсмена Москальковой

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освободившаяся из американской тюрьмы, может получить работу в комитете Госдумы по международным делам или в аппарате уполномоченного по правам человека, сообщает ТАСС. Такое предложение ей сделала омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом. Уверена, что мы вместе сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом", – сказала Москалькова на встрече с Бутиной в понедельник, 18 ноября.

Мария рассказала омбудсмену подробности своего заключения в тюрьме, поблагодарила за поддержку, а также сообщила, что уже съездила домой в Алтайский край, встретилась с родными и теперь полностью готова к работе.

"Мне бы хотелось сказать особое слово всему русскому народу, который единым фронтом выступил в мою защиту. И особое слово у меня для президента РФ, потому что быть гражданином РФ – этого более чем достаточно, для того чтобы сам президент выступил в твою поддержку", – сказала Бутина.

Москалькова в своем Facebook отметила, что встречи она ждала очень долго, и рада, что наконец-то она состоялась. "Человек, оказавшийся в сложной ситуации за рубежом, должен сразу почувствовать нашу помощь и осознавать, что он не один. Это самое главное. И когда вся страна единым фронтом встает на защиту россиян, попавших в беду за рубежом, – это и есть самая важная поддержка, и она сразу дает свои результаты. Я со своей стороны сделала все, что могла, для освобождения Марии, и продолжу эту работу по защите прав наших соотечественников за рубежом", – подвела она итоги встречи.

Что касается деятельности Бутиной в Москве, то, как в своем Facebook отметил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, будут сюрпризы.

"Бодро и продуктивно начинаем неделю. Бутина планирует начать активную общественную жизнь. И мне приятно, что ее старт – авторский материал (колонка) – на нашем сайте Фонда защиты национальных ценностей. Будут и другие сюрпризы, о которых обязательно расскажу. А пока предлагаю ознакомиться с ее статьей. Хорошо ведь пишет: искренне, честно и с огромным знанием материала. В тексте – эксклюзивный снимок Маши в тюрьме", – рассказал член Общественной палаты РФ.

28 апреля 2019 года суд приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы с вычетом уже проведенного под стражей срока (девять месяцев). 25 октября она была освобождена. После этого ее депортировали на родину. По мнению обвинения, Бутина "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Кроме того, россиянку обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику". Мария окончила АлтГУ в 2010 году. По образованию она политолог. Была членом Общественной палаты Алтайского края. Также она основатель общероссийской общественной организации "Право на оружие". 8 ноября Бутина встретилась со студентами и преподавателями родного университета. Фактически встреча стала ее первым интервью после освобождения.