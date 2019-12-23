Врач рассказал, что обильное потоотделение может быть признаком онкозаболевания

Врач дерматолог и аллерголог рассказал о том, что повышенное потоотделение может сигнализировать об онкологическом заболевании, сообщают "Известия".
По словам специалиста, особенно должно настораживать обильное потоотделение по ночам. Также на развитие рака может указывать повышенная температура тела и необъяснимая потеря веса. Таким образом себя проявляет лейкоз и лимфома.
Если человек не принимает препараты, спит в прохладном помещении, но очень сильно потеет, то следует проверить щитовидную железу.
В то же время потливость, сопровождаемая сильной жаждой, может предупреждать о диабете. Спровоцировать потоотделение может тяжелая пища со специями.
Комментарии
80-е годы: температура 39, сопли из всех мест, руки трясутся. Чертова простуда.
2019год. Чихнул. Ааааа!!!! У меня - рак!!!!