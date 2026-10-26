С 09:00 до 12:00 будут проводиться плановые работы на электросетях

26 октября 2026, 10:28, ИА Амител

Новый светофор установили на площади Баварина / Фото: amic.ru / Саша Соколов

В Барнауле 26 октября отключат светофор на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской в связи с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения.

Об этом сообщили в канале комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула в мессенджере "Макс". Отключение запланировано с 09:00 до 12:00.

В этот период водителям и пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными на указанном участке дороги и строго соблюдать правила дорожного движения.