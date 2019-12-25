Время чудес. Бурятская сказка "Зима-лето"

Говорят, жирный конь – хороший конь. Богатый человек – мудрый человек. Мол, раз нет богатства у тебя, то и ума нет. Но одна маленькая девочка не побоялась с этим поспорить. Слушайте, что из этого получилось.
С сегодняшнего дня amic.ru публикует аудиосказки по мотивам волшебных историй и легенд народов, проживающих на территории Алтайского края. Это наш новогодний подарок читателям.
Слушайте вместе с детьми. И пишите отзывы в комментариях: нам действительно очень важно ваше мнение. С наступающим Новым годом!
Комментарии
Отличная сказка. Уважаю бурятов!
Послушал с интересом, озвучка шикарная
А где прочитать можно? (слушать не люблю)
Чудесно! С удовольствием послушаю еще раз! Ждем остальные сказки!
Ребят, какие же Вы молодцы, в суматохе дней, забываешь следить за новостями и заходить на Амик, а вот когда вспоминаю спустя время, захожу и вижу как меняется портал становится интереснее и теплее) Ребята что озвучили сказку - крутые!
редкий бред