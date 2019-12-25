Время чудес. Волшебный проект amic.ru к Новому году

Зима. Вечер. Блеск мишуры на нарядной елке и предвкушение волшебства – именно так, по нашему мнению, приходит Новый год. А на Новый год близким принято дарить подарки. Накануне этого волшебного праздника редакция amic.ru тоже делает подарок самым близким людям – читателям портала. Спасибо, что вы с нами провели весь этот год, спасибо за ваши предложения, комментарии, критику и похвалу – вы та сила, благодаря которой мы развиваемся и растем.
В наш новогодний подарок мы постарались вдохнуть немного чуда и волшебства. И, затаив дыхание (потому что очень переживаем – понравятся ли они вам), с сегодняшнего дня публикуем аудиосказки по мотивам волшебных историй и легенд народов, проживающих на территории Алтайского края. И снова добро побеждает зло, а честность и доброта приводят к большому счастью.
Слушайте сами, дайте послушать вашим детям. И оставляйте отзывы в комментариях: нам действительно очень важно ваше мнение. С наступающим Новым годом!
- Каждый день в 12:00 на портале amic.ru будет выходить новая сказка. Не пропустите.
Кстати, вы можете также послушать и другие истории из нашего проекта Город.Слушай. Аудиогид по Барнаулу.
Огромное спасибо нашим суперпрофессионалам коллегам и друзьям продакшн-студии FM-Production. Их голоса, потрясающая игра и любовь к сказкам сделала этот проект по-настоящему живым. Спасибо за то, что оставались после работы и тратили личное время, чтобы записать сказки. За то, что так искренне переживали за судьбу своих героев. За шутки и юмор тоже отдельное и огромное спасибо!
Над сказками работали:
Автор проекта: Елена Лепезина
Звукорежиссёр: Артём Старцев
Актёры:
Александр Мулёв
Артём Макота
Евгений Козлов
Дарья Некрасова
Олег Шишкин
Александра Рязанова
Продакт-менеджер: Иван Фефелов
Иллюстратор: Елизавета Омельченко
Комментарии
Душевно так)))