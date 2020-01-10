Ремонт путепровода за миллиард в Барнауле могут отложить из-за закрытия старого моста

Ремонт путепровода в районе Нового рынка на проспекте Ленина в Барнауле могут отложить на два года из-за закрытия старого моста. Как пояснили в Минтрансе края, это будет сделано для того, чтобы в городе дополнительно не возникало пробок.
Ремонт путепровода планируется включить в проект "БКАД". Стоимость проекта около миллиарда рублей. Работы должны были начаться в 2021 году и завершиться через два года. На время ремонта будет временно закрыт проезд электротранспорта по проспекту Ленина. По сути, это единственная транспортная артерия, которая соединяет две части города. В качестве альтернативы – только улица Калинина, на которую и ляжет нагрузка.
Как пояснили в Минтрансе, пока старый мост будет закрыт на реконструкцию – высока вероятность пробок. Так, с января в столице края уже изменили работу светофоров на проспекте Ленина для борьбы с заторами.
Что касается путепровода, то он находится в аварийном состоянии и прокуратура несколько раз выносила представление мэрии с требованием немедленно отремонтировать объект. Реконструкцию данного участка дороги обсуждали уже много лет. В часы пик это место превращается в "бутылочное горлышко", где концентрируется огромное количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.
После окончания работ пропускная способность на данном участке вырастет на 30%. Уже сейчас разработана проектно-сметная документация на реконструкцию, расширение моста (сейчас там восьмипролетный путепровод и трехпролетный путепровод, расположенные один за другим, – прим. ред.) до ширины проспекта Ленина. Общая стоимость работ – 929 миллионов рублей.
Комментарии
Бла.