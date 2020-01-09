Алтайский биатлонист выступит на юниорском Первенстве мира – 2020

В Ижевске завершились отборочные соревнования к первенству мира по биатлону среди спортсменов 20-22 лет, которое пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 26 января по 2 февраля.
В спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами среди юниоров первое место занял воспитанник заринского биатлона Даниил Серохвостов. Он опередил Кирилла Бажина из Свердловской области и Алексея Вагина, представляющего Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).
Напомним, на первом этапе отбора в национальную команду, который проходил 24-26 декабря 2019 года в Чайковском, Серохвостов выиграл спринтерскую гонку и стал серебряным призером в индивидуальной гонке на 15 км.
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