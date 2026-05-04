В Барнауле на детской площадке неизвестные похитили генератор мыльных пузырей

Ребенок очень расстроился

04 мая 2026, 10:40, ИА Амител

В Барнауле на детской площадке неизвестные похитили игрушку / Кадр из видео

В Барнауле неизвестные забрали игрушку, которую на детской площадке в квартале Невский оставила женщина с ребенком, сообщает "Инцидент Барнаул".

Местная жительница рассказала, что вернулась на площадку спустя 15–20 минут, однако детский генератор мыльных пузырей уже исчез. Момент пропажи попал на камеру: на записи видно, как неизвестные берут игрушку, кладут ее в коляску и уезжают.

Пропавший генератор мыльных пузырей / Фото: "Инцидент Барнаул"

«Понимаю, что сами оставили. Но это не дает никому права забирать чужое. Ребенок очень расстроился, плакал полдня», - отметила женщина.

Ранее в Барнауле мужчина украл в детском магазине конструктор за 7 тыс. рублей и попался полиции.