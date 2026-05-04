Мэр Барнаула стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края
Также в первую тройку вошли Виктор Щигрев и Максим Сабына
04 мая 2026, 11:20, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2026 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за февраль:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 130 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 33 упоминания;
- и.о. главы Первомайского района Максим Сабына – 3 место, 22 упоминания;
- и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков – 4 место, 20 упоминаний;
- глава Каменского района Светлана Захарова – 5 место, 11 упоминаний.
«На первом месте медиарейтинга глав – мэр Барнаула Вячеслав Франк. Глава Бийска Виктор Щигрев переместился с третьего на второе место. И.о. главы Первомайского района Максим Сабына поднялся с пятого на третье место. И.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков, напротив, опустился со второй на четвертую строчку. Все четверо входили в пятерку медиарейтинга глав в декабре и январе. Замыкает первую пятерку в феврале глава Каменского района Светлана Захарова», - отмечает издание.
11:42:16 04-05-2026
кто бы сомневался
18:27:31 04-05-2026
гость (11:42:16 04-05-2026) кто бы сомневался... Извини за -1, промахнулся.