Инициатива должна помочь региону одновременно в профилактике ДТП, токсикомании и поджогов

04 мая 2026, 06:15, ИА Амител

В Алтайском крае уже совсем скоро несовершеннолетние не смогут покупать горюче-смазочные и и лакокрасочные материалы, а также легковоспламеняющиеся жидкости. Соответствующий законопроект поддержали депутаты краевого парламента на сессии 30 апреля. Как всегда, нашлись и сомневающиеся: кто-то просто не уверен, что запрет принесет пользу, а у кого-то это часть жизненной позиции.

Убить трех зайцев

Как отметил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, запрет нацелен на борьбу с тремя разными проблемами.

Во-первых, это ДТП с участием несовершеннолетних: в 2024–2025 годах в регионе, как сообщил Голобородько, зарегистрировали 116 таких аварий. Причем в 15 случаях подростков после ДТП привлекли к уголовной ответственности.

Во-вторых, это проблема токсикомании: несовершеннолетние употребляют различные бытовые химикаты для развлечения. В регионе, по словам вице-спикера, установили 182 подобных случая за последние три года.

В-третьих, это вовлечение подростков в противоправную деятельность. За два года, как отметил политик, в крае произошло девять поджогов, совершенных несовершеннолетними с применением различных горючих субстанций.

«Чтобы обезопасить жизнь и здоровье наших подростков и предостеречь их от вовлечения в противоправную деятельность, мы и вышли с данным законопроектом», — заявил Голобородько.

При этом подростки, достигшие 16 лет и имеющие право управления мототранспортом, все еще смогут заправлять свою технику непосредственно на АЗС.

Интеллектуальный фильтр

Некоторые депутаты явно приняли законопроект близко к сердцу. Против выступил коммунист Михаил Зайцев, в прошлом бойкотировавший и запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок.

Зайцев назвал "первым пробным шаром" для мер по "ущемлению прав подростков" действующий в регионе и принятый еще при V созыве АКЗС закон о комендантском часе для несовершеннолетних. Депутат напомнил, что тогда он был единственным, кто проголосовал против.

Политик убежден: на права подростков "идет тотальное наступление" и из них "стараются сделать птичек в золотой клетке, не приспособленных к взрослой жизни".

«Это закон против подростков с пониженным интеллектом. Я уверен: наши дети умнее. Подавляющему большинству он ни к чему, а ничтожное меньшинство найдет способ его обойти», — заявил Зайцев.

Против, но по более прозаичным причинам, выступили и эсеры.

«Предлагаемый запрет не решит сложившихся проблем. Есть множество бесконтактных АЗС, есть маркетплейсы и магазины онлайн-торговли, в том числе с возможностью бесконтактного получения товаров в постаматах. Кто захочет — по-прежнему купит», — уверен лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Александр Молотов.

Минусы же запрета, по словам Молотова, очевидны. Пострадают от него, как считает политик, дети, занимающиеся техническими видами спорта, и предприниматели. Последние — после того как за продажу горючих веществ несовершеннолетним введут штрафы. Да и избиратели, по оценке Молотова, уже устали от активно вводимых запретов. Политик даже предложил ввести на такие меры мораторий.

"Шаг по спасению"

Также в ходе дискуссии как пример эффективности ограничительных мер Денис Голобородько привел именно ситуацию с комендантским часом для несовершеннолетних, столь несимпатичным Зайцеву.

«Статистика показала, что [за время действия закона] преступлений в адрес несовершеннолетних стало меньше», — отметил вице-спикер.

Подкрепил позиции сторонников запрета председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по здравоохранению Владимир Лещенко.

«За 2025 год и последующие годы в три раза снизилась ненаркотическая токсикомания у подростков и детей. Тем не менее ею за последние три года заболели 515 подростков и детей, а 11 случаев привели к летальным исходам. Законопроект — очередной шаг по спасению здоровья и жизней наших подростков», — сообщил депутат-медик.

В итоге поддержал законопроект 41 депутат, 12 выступили против, четверо воздержались, а еще двое не голосовали. В силу новый закон вступит через десять дней после его официального опубликования.

